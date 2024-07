Luis Eduardo Maldonado de Noticias Caracol fue increpado por transeúnte; le dijo “infame”

El nombre de Luis Eduardo Maldonado, de Noticias Caracol, se convirtió en tendencia en las últimas horas, luego de que varios internautas sacaran a colación un video en el que se ve a un transeúnte increparlo y reclamarle por otro clip, en el que lo señala de decir unas palabras en contra de unos manifestantes. El comunicador guardó la calma y le aseguró al hombre que nunca dijo estas declaraciones.

Unas imágenes en las que se escucha decir “con uno que maten ya se calman”, fueron las palabras que se escucharon en una transmisión de este informativo a mediados del 2021, justo antes de que Maldonado saliera en vivo a dar las palabras de su reportaje, el cual estaba relacionado con las protestas del conocido estallido social; hecho que, sin el ser el protagonista de la voz le trajo varias amenazas.

A pesar de los años, parte de la audiencia no olvidan este acto y recientemente se lo hicieron saber al comunicador mientras él hacía un cubrimiento relacionado con la ley ‘No más, olé', en la Plaza de Toros La Santamaría; lugar en el que una persona no lo rebajó de “infame”, por lo que se escuchó en pantalla en aquel entonces. Ante lo sucedido, Luis Eduardo se mostró respetuoso con el sujeto y decidió no entrar en el conflicto.

La situación se viralizó rápidamente en las redes sociales, despertando un gran debate en plataformas como ‘X’: “Así hacen engañan a las personas con un saludo amistoso para captar la atención y después el asedio”, “Los medios viven de los muertos y la guerra, la paz no es rentable para ellos”, “Amedrentando a la prensa no van a conseguir nada. Ojalá la FLIP investigue”, “El periodista más ‘petrista’ de Caracol” y “No se le parece la voz”, fueron algunas de las reacciones.