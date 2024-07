“Todo o nada”: Gustavo Bolívar señala que irá hasta las últimas consecuencias con Polo Polo

Continúa el lío judicial entre el actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar y el Representante a la Cámara Miguel Polo Polo, luego de que Bolívar lo denunciara por injuria y calumnia a principio de año, tras asegurar que el excongresista era responsable presuntamente de la financiación de la primera línea durante el paro nacional en 2021 y de suicidios de personas que trabajaban con él.

“Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho, una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó, y por cuenta de eso los jóvenes endeudados con el banco se quitaron la vida. Un ser humano como él, que financió la primera línea que quemó a Bogotá en el ‘paro’ y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías, no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía. Y ahora ataca a la oposición y a los medios de comunicación. Le exigimos al ‘narconovelista´ que pare sus agresiones y retire su perversa candidatura”, escribió en su momento Miguel Polo Polo.

Ante esto, el mismo Bolívar señaló que irá hasta las últimas consecuencias:

“Anuncio a la opinión pública: No aceptaré retractación extemporánea del Sr Polo Polo. La calumnia se presentó durante la campaña a la alcaldía y me perjudicó. Pedí al Sr. magistrado que la retractación fuera antes del 29 de oct. y el Sr lleva 8 meses dilatándola. Ya no me interesa. Voy hasta las últimas consecuencias. Todo o nada”.

La Corte Suprema de Justicia le pidió al congresista Polo Polo, trasladarse de inmediato a la sala de instrucción ya que no se presentó a la citación que hizo el alto tribunal. Evidentemente Polo Polo asistió y en diálogo para los medios de comunicación dijo:

“Yo no entiendo cual es el show y el escándalo con esta situación. Este es un proceso que se viene dando desde hace mas de un año. He asistido a todas las diligencias”.

Cabe señalar que tanto el director de Prosperidad Social como el congresista, ya tuvieron una audiencia de conciliación, pero ninguno de los dos aceptó las condiciones.