El papa Francisco aceptó la renuncia del obispo colombiano Óscar Múnera, acusado de abuso sexual

El papa Francisco informó a través de los canales de comunicación de la Conferencia Episcopal que aceptó la renuncia de monseñor Óscar Augusto Múnera Ochoa al Vicariato Apostólico de Tierradentro, en el departamento del Cauca. Múnera había sido señalado por dos periodistas colombianos el 2023 de presunto abuso sexual en su pueblo natal Santa Rosa de Osos, en le departamento de Antioquia.

El comunicado divulgado el sábado 20 de julio por el Vaticano no expone a detalle las razones que llevaron al sumo pontífice a aceptar la renuncia de Múnera al Vicariato, en el que fue nombrado en julio de 2015. Además, el obispo no contaba con la edad canónica de jubilación, que es de 75 años, ni con problemas de salud que le impidieran continuar en su posición. Por su parte, The Associated Press aseguró que la Conferencia Episcopal colombiana no entregó detalles sobre la renuncia de Múnera Ochoa

Óscar Múnera fue señalado de abuso sexual en 2023

Los periodistas colombianos Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán publicaron el libro “El archivo secreto” en 2023, este libro contiene un listado detallado con nombres de 569 sacerdotes, entre ellos Múnera Ochoa, cuestionados por presunto abuso sexual. De igual forma, el libro contiene las historias de una docena de víctimas de estos sacerdotes colombianos. Ahora bien, es importante aclarara que en específico en contra de Múnera no hay denuncias públicas ante la Fiscalía General de la Nación.

Barrientos, quien mantiene en anonimato el nombre de quien sería la presunta víctima del sacerdote, aseguró en su cuenta de X, que la persona ha denunciado a Múnera Ochoa en los últimos 20 años luego de ser presuntamente ser abusado en Santa Rosa de Osos, pueblo natal de Múnera. En mayo, el periodista también denunció que la víctima “fue asaltada en su casa, le robaron las pruebas del abuso (como fotografías) y fue amenazado de muerte”. La iglesia católica en Colombia pidió perdón el 2023 a las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes en el país, además, calificó esos actos como un ‘crimen’ y ‘pecado grave’.