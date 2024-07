Colombianos no saben distinguir si una noticia en línea es verdadera o falsa, según estudio presentado en la SIP Connect 2024

La conferencia anual de la SIP reúne a destacados líderes de la industria, innovadores y editores para debatir sobre la transformación digital de los medios. Representantes de las principales organizaciones de medios de América se reunieron en Miami, Estados Unidos, este julio para discutir las transformaciones digitales en la industria, con un enfoque especial en la inteligencia artificial (IA).

Entre estas conferencias se presentó un estudio sobre la capacidad de adultos para identificar si una noticia en línea es verdadera, en el cual Colombia no salió bien librada en el top. En este estudio Colombia aparece de penúltimo en el mundo siendo superado solo por Brasil.

Colombianos no saben distinguir si una noticia en línea es verdadera o falsa

En el listado de los más desinformados también aparecen países del norte global como Suiza, Francia y Estados Unidos. Por otro lado, en el mismo continente países como Finlandia, Reino Unido, Noruega y Holanda aparecen como los mejores informados en línea. Acá se aprecia en la gráfica.

SIPConnect 2024 se lleva a cabo en Miami, Florida, del 17 al 19 de julio, reuniendo a líderes de noticias, innovadores y editores de las Américas para analizar avances, tendencias y perspectivas de la industria, según publicó en un artículo el Knight Center for Journalism in the Americas.

Entre los oradores principales se encuentran Daniel Coronell, presidente de Univision Noticias de Televisa; Alex Mena, editor ejecutivo de The Miami Herald; y Michael Greenspon, responsable de licencias e innovación impresa en The New York Times. El evento incluye mesas redondas y talleres interactivos sobre desinformación, influenciadores, boletines informativos, estrategias de monetización, producción de audio y video, redes sociales y narrativas.

Uno de los temas centrales del programa de este año es la IA. “La tendencia [del uso de la IA en el continente] muestra un creciente interés e inversión en la IA, y muchas redacciones exploran aplicaciones innovadoras para seguir siendo competitivas y mejorar sus capacidades de reportería. Las empresas de medios también están evaluando los riesgos que puede conllevar la inteligencia artificial”, explicó Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, a LatAm Journalism Review (LJR).

Lauría indicó que la adopción de la IA varía entre las redacciones de la región. “Las organizaciones de medios más grandes suelen estar a la vanguardia, utilizando IA para tareas como automatizar la producción de noticias, personalizar contenido, mejorar la participación de la audiencia y aumentar la eficiencia operativa. Sin embargo, las redacciones más pequeñas pueden quedarse rezagadas debido a limitaciones de recursos”, señaló.

Las sesiones de la SIP explorarán los riesgos y posibilidades del uso de la IA en las redacciones, incluyendo cómo está “cambiando las reglas del juego”. Lauría comentó que la planificación del programa de SIPConnect se basó en tendencias y desafíos actuales de la industria, feedback de eventos anteriores y consultas con profesionales y expertos de los medios.

Durante la conferencia, habrá oportunidades para networking y para conocer productos, servicios e innovaciones de empresas y startups en medios digitales. El último día de la conferencia estará dedicado a visitas de empresas de medios a Miami. Las sesiones serán principalmente en español, con algunas en inglés y traducción simultánea disponible. La conferencia será mayormente presencial, con algunas sesiones disponibles vía streaming y todas las presentaciones publicadas posteriormente en el canal de YouTube de la SIP.

Lauría destacó que SIPConnect es una de las formas en que la SIP se mantiene actualizada con la transformación digital de los medios en las Américas. La asociación también ofrece sesiones de capacitación y seminarios web sobre periodismo digital, narración multimedia e integración de nuevas tecnologías en las redacciones, colaborando con empresas de tecnología y expertos en medios digitales para brindar conocimientos y herramientas a sus miembros. “La Sociedad Interamericana de Prensa ha abrazado activamente la transformación digital, actualizando constantemente sus programas e iniciativas para abordar las necesidades cambiantes de las organizaciones de medios en medio de los cambios tecnológicos, el deterioro de la libertad de prensa y la crisis de sostenibilidad agravada por la pandemia”, concluyó Lauría.