Contraloría hizo hallazgos fiscales por $39.602 millones en auditoría a la Dian en la vigencia del 2023

En la mañana de este miércoles 17 de julio la Contraloría General de la República publicó un boletín de prensa en el cual puso en evidencia los resultados de una auditoría realizada durante la vigencia del 2023 a la Dian, cuando Luis Carlos Reyes, también conocido como ‘Mr. Taxes’, era director de la entidad.

“Se determinaron ocho (8) hallazgos administrativos de los cuales cuatro (4) tienen posible incidencia fiscal por $39.602 millones y uno (1) presunta connotación disciplinaria”, indicó el ente de control en su comunicado.

La Contraloría advirtió que les puso la lupa a los procesos de cobro que llevó a cabo la Dian y encontró “deficiencias significativas”. El caso más grave tuvo que ver con un proceso de liquidación societario ocurrió que tres de sus accionistas fueron incluidos en la lista Clinton (en la cual están personas y empresas que tendrían relación con el narcotráfico.

Como resultado, “dicha sociedad no presentó las declaraciones del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, ni el Impuesto sobre las Ventas-IVA para el periodo 6 del año gravable 2007, acumulando un saldo correspondiente al Impuesto al Patrimonio del mismo año”.

La Contraloría informó que, según sus análisis, no hubo una vinculación de la Dian al proceso de liquidación, aunque contaba con las herramientas adecuadas para conocer la situación de jurídica de la sociedad.

“A la fecha de realización de la auditoría se observó también que la DIAN no recuperó los recursos adeudados por la sociedad y que los mandamientos de pago proferidos se encontraban prescritos. Lo anterior, debido a que la DIAN no realizó la gestión de cobro conforme a la situación jurídica de la sociedad liquidada y por ende no se vinculó al proceso de liquidación, sino que adelantó un proceso de cobro como si no se encontrara en un proceso especial, aun cuando la entidad contaba con información que daba cuenta de la situación jurídica del contribuyente. Adicionalmente no consultó su estado a la Superintendencia Financiera, sino que se remitió a la extinta Superintendencia de Valores”, advirtió la Contraloría.

Así mismo, indicó que la Dian esperó cuatro años para comunicar los actos administrativos de las sanciones e indicó que iniciaron un proceso de cobro, teniendo en cuenta que la sociedad se encontraba en mora con el pago de la segunda cuota del Impuesto al Patrimonio del año gravable 2007. Lo más preocupante es que la deuda finalmente prescribió.

Esto, a la larga, “conllevó a que los valores adeudados por la sociedad no se recuperaran y por el contrario prescribiera la acción de cobro generando una pérdida al patrimonio público por $38.772.096.585″.

De otro lado, la Contraloría determinó que también hubo una negligencia que “resultó en reclamaciones presentadas a las aseguradoras después de que se hubiese configurado el fenómeno de la prescripción, tal como se establece en el artículo 1081 del Código de Comercio”.

Opinión sobre los estados financieros

En la auditoría también hallaron un presunto detrimento patrimonial que asciende a $829.935.164 por bienes que estaban dentro del patrimonio de la Dian y bajo su custodia. Sobre estos, el ente de control indicó que los funcionarios cuya tarea era dar a conocer siniestros y adelantar reclamaciones ante las aseguradoras no ejercieron su trabajo adecuadamente y lo hicieron tres años después de que ocurrieron los incidentes y sin completar los requisitos correspondientes. Esto ocasionó “la imposibilidad de recuperar las sumas correspondientes”.

Por último, la Contraloría manifestó una mala opinión contable sobre algunos manejos de la Dian. “La CGR emitió Opinión Negativa sobre sus estados financieros con corte a 31 diciembre de 2023 y otorgó una calificación de ineficiente a su Control Interno Financiero”, detalló el ente de control, refiriéndose a su función como recaudadora. Sin embargo, aseguró que sobre la función pagadora le dio una calificación eficiente.

En todo caso, la Contraloría le pidió a la Dian garantizar una gestión “eficaz y oportuna” de los dineros públicos, mejorar sus procedimientos de cobro y le pidió que las reclamaciones por siniestros se apliquen oportunamente.