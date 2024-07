“No compare la Selección Colombia con la primera línea”: periodista de Caracol Radio a Petro

El periodista no se quedó con nada y le reprochó al presidente Petro comparar la primera línea con la 'Tricolor'.

En medio de la promulgación de la reforma pensional realizada en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro hizo una aseveración en su alocución, donde comparaba la Selección Colombia de fútbol con la primera línea, organización estudiantil que aparece principalmente en las manifestaciones y que se dieron a conocer por una serie desmanes durante el paro nacional de 2021.

Al respecto el mandatario señaló:

“Ayer (lunes) hubiera querido recibir a la selección Colombia aquí, con el pueblo. Quizá un pueblo más juvenil, de todas las edades. Creo que se lo merecían. Son jóvenes que en cierta forma son otra ‘primera línea’, en el esfuerzo físico, en la disciplina, en estar entrenando todos los días”.

Inmediatamente en redes sociales los internautas no le perdonaron el símil y le reprocharon tajantemente. Incluso uno de los periodistas más importantes de Caracol Radio, César Augusto Londoño, se sumó a los reclamos y en medio de su programa, ‘El Pulso del Fútbol’ le pidió “respetar”.

“No confunda, no confunda, cómo va a decir el presidente eso, la primera línea destruyó un porcentaje grande de este país. Que respete. Que los reciba y que los atienda pero no que empiece a hacer política con ellos, no cometa ese descaro”, dijo Londoño.

Incluso su mismo compañero de programa, Juan Felipe Cadavid también rechazó la comparación por “politizar algo que para él es bueno, pero para un segmento de la población es malo”.

“Señor presidente Gustavo Petro No se puede comparar la Selección Colombia con la primera línea porque la Selección es de todo el país, ella nos une y esa primera línea que usted protege no gusta a todos y aunque le sirvió para sus intereses electorales, destruyó parte de Colombia. “La pelota no se mancha””, escribió César Augusto Londoño en su cuenta de “X”, antes Twitter.