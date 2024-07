Colombiano entre la vida y la muerte por un hombre que le disparó en el final de la Copa América en Miami

En horas de la noche de este sábado 13 de julio, miles de hinchas de la Selección Colombia, se encontraron a las afueras del hotel donde estaban hospedados los jugadores en Miami para mostearles su apoyo y llevar a cabo un banderazo nacional. Esto por la gran final de la Copa América que se jugó el domingo 14 de julio frente a Argentina.

Lamentablemente, un día después, en el estadio, el orden público se vio afectado por la violencia. A través de redes sociales se difundieron videos en los que se pudo observar los inconvenientes que vivieron hinchas tanto de Colombia como de Argentina en la entrada al estadio.

De acuerdo con Noticias Caracol, una de estas personas, que vestía una camisa del Atlético Bucaramanga, identificado como Camilo Medina, resultó gravemente herido.

El fiel hincha vive desde hace unos años en Estados Unidos, y había acompañado a la ‘tricolor’ en varios partidos de la Copa América, pero quedó herido y ahora se debate entre la vida y al muerte.

La cuñada del hombre habló con el medio de comunicación mencionado anteriormente e indicó que él y su hermana viven hace algunos años en Estados Unidos, tienen dos hijos y se encuentran en una complicada situación.

Los hechos habrían ocurrido cuando el hombre estaba a las afueras del estadio, y de la nada otro sujeto en un vehículo lo arrolló y sin bastarle, sacó un arma, hizo dos disparos al aire y otros dos en la cara de su cuñado, para luego escapar.

En estos momentos se encuentra en una difícil situación de salud y su familia preocupada porque en Estados Unidos no hay quién cuide a sus dos sobrinos y no saben cómo van a cubrir los gastos médicos, pues indican que estos son muy costosos y al parecer no cuentan con un seguro.