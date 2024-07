“Queremos que el proyecto progresista continúe”: María José Pizarro

Tal vez una de las figuras políticas más importantes del actual gobierno del presidente Gustavo Petro, es María José Pizarro, senadora de la República por el partido Pacto Histórico.

Más allá de su labor legislativa, María José es conocida por ser hija del comandante del M-19 Carlos Pizarro, asesinado el 26 de abril de 1990.

Durante los últimos ocho años, la senadora Pizarro se ha desempeñado como Representante a la Cámara y como senadora, precisamente Publimetro dialogó con ella para conocer en detalle las reformas del gobierno que se han discutido en el Congreso de la República, su opinión sobre la constituyente, de si Petro se reeligirá o no en la presidencia, la relación de su padre con el actual mandatario en el M-19, entre otras cosas.

¿Cuál es el balance de los dos primeros años del gobierno de Gustavo Petro?

Vamos a empezar el segundo tiempo de este gobierno, a pesar de lo que nosotros hemos llamado un bloqueo institucional, de las amenazas inclusive de golpe blando, de la de las decisiones que se han tomado y que han afectado precisamente a la bancada del Pacto Histórico, porque somos los que hemos perdido hasta el momento seis congresistas, pues en el Congreso tenemos digamos, creo un parte un parte positivo.

Hemos enfrentado a un Congreso que ha estado casi paralizado, ha sido muy difícil configurar el quórum, muchos de los proyectos han tardado semanas en poder ser agendados, cuando llegan de una cámara a otra llegan prácticamente muertos, es decir con muy poco tiempo para que se pueda dar una discusión de fondo.

Sin embargo, logramos sacar adelante una reforma pensional que va a beneficiar a más de tres millones de adultos mayores, tenemos una un Plan Nacional de Desarrollo, tenemos un presupuesto aprobado, inclusive el cupo de endeudamiento que va a ser importantísimo de cara a la economía del país en los próximos años, se han prohibido las corridas de toros en nuestro país y se avanzó con la mesada 14.

¿Cuál es el punto clave de la reforma pensional?

Nosotros tenemos hoy más de tres millones de personas que reciben casi nada o no reciben absolutamente nada, es decir aquellos que reciben esos 180 mil pesos o los que sencillamente están en la indigencia vendiendo dulces en las calles, viviendo de la solidaridad de la familia, porque a pesar de toda una vida de trabajo no lograron cotizar lo suficiente o no lograron cotizar.

Con esta reforma van a recibir las personas que nunca han podido cotizar un bono pensional, estamos hablando mínimo de 500.000 pesos, que no es lo suficiente para vivir pero sí les permite unas mínimas condiciones. Se garantiza que todos los colombianos de aquí en adelante, van a poder recibir mínimo un salario mínimo hasta que se muera.

Por otro lado equilibra un poco la carga, hoy la mayoría de los recursos de las pensiones de los fondos que son de todas y de todos, no se iban para el pilar solidario es decir no se iban para las personas más vulnerables, sino para ayudar a pagar las megapensiones, por ejemplo el caso más sonado que es el Pacho Santos que recibe una gran pensión subsidiada con los recursos de todos los colombianos.

¿La reforma laboral sigue siendo la misma aún con todas las modificaciones que le hicieron?

Yo tengo que revisarlo en detalle pero entiendo que lo que se quitan son precisamente los derechos colectivos, que son los derechos de los sindicatos y se avanza en medidas individuales que siguen estando en la reforma laboral.

Por ejemplo vuelve el reconocimiento a los días festivos, eso era un derecho laboral adquirido que se quitó hace unos años, otro muy importante es el reconocimiento de la jornada nocturna, que también era un derecho adquirido y finalmente fue un retroceso para los trabajadores y las trabajadoras.

¿Seguirán dando la pelea en la reforma a la educación?

Yo además era ponente de la Ley Estatutaria de Educación, y lo que buscaba el proyecto era que se reconozca el derecho fundamental a la educación en nuestro país, que hoy está reconocida para la primaria y la media.

Nosotros tenemos desde primaria y máximo hasta noveno grado como obligatoria la educación, los grados décimo y once no, pre kinder y kinder tampoco, y por supuesto la educación superior tampoco.

Hoy tenemos la gratuidad en la educación superior que es un proyecto de ley que presentamos algunos de nosotros en el gobierno de Iván Duque, pero que terminó aprobándose en este Congreso de la República, actualmente las matrículas en las las instituciones de educación superior pública son gratuitas en nuestro país.

¿Cuál es su opinión sobre el tema de la constituyente que propone el presidente Petro?

Esta una oportunidad para aclarar porque creo que hay una disparidad de criterios, por un lado está la convocatoria que el presidente ha hecho al poder constituyente, a ese proceso constituyente que es el diálogo social que bien puede ser mediante cabildos abiertos, pero es un diálogo social alrededor de si los derechos sociales de ese paquete de derechos fundamentales que están en la Constitución Política 1991 se han cumplido.

La gente votó en las pasadas elecciones por un cambio precisamente porque hay toda una serie de derechos que distintos gobiernos en los últimos 200 años no han sido capaces de garantizar a pesar de que están en la Constitución.

Lo que dijo el nuevo ministro del Interior Juan Fernando Cristo, no es otra cosa que avanzar en el diálogo social, el diálogo social es con el poder constituyente, con los sectores políticos y los sectores sociales de nuestro país para mirar cómo le encontramos una solución conjunta a los problemas que aquejan desde hace décadas a la sociedad colombiana, que puede bien terminar en una Asamblea Nacional Constituyente ligada a la Constitución de 1991, o en otro tipo de mecanismos, pero esto lo establecerá el diálogo social.

¿Cuál es su postura ante lo que dijo la senadora Isabel Zuleta de que buscan que el presidente Petro se reelija?

Lo dijo la senadora a título personal y me imagino que hay personas que evidentemente quisieran una reelección, pero el presidente ha sido absolutamente claro, él no busca la reelección.

Nosotros hemos sido claros como proyecto político, respetamos las reglas de la democracia y en Colombia la reelección no es permitida, tendría que darse un proceso distinto para que se pudiese cambiar.

Quienes buscaron la reelección en este país no fuimos precisamente nosotros, quienes lograron modificar la Constitución para garantizar la reelección fueron los sectores de oposición, entonces no se oponían cuando era la reelección de su fuerza política, pero sí se oponen hoy porque es un gobierno progresista; hay que sincerarse y decir que nosotros buscamos la reelección del proyecto político que es muy distinto y es una aspiración de cualquier fuerza política en el país.

¿Cómo recibió la noticia de que el sombrero de su padre sea patrimonio cultural de la Nación?

Yo recibo la noticia evidentemente como hija, pero también como una persona que lleva 20 años de su vida reivindicando la figura de Carlos Pizarro y recuperando su memoria y la memoria del M-19. Por supuesto que eso suscita toda una serie de discusiones y bienvenidas sean las discusiones porque si algo tenemos que cuestionar en nuestro país ha sido la narrativa histórica.

Tristemente aquí se han exaltado figuras como comandantes de los grupos paramilitares y narcotraficantes, pero no se han construido los referentes para la paz, mi padre evidentemente fue un comandante de la guerrilla en Colombia pero dio el gran paso, le abrió una posibilidad distinta a los colombianos; es el primer proceso de paz exitoso en Colombia y en el continente.

¿Qué tipo de relación tenía su padre con el actual presidente Gustavo Petro?

Fueron compañeros, evidentemente el presidente Gustavo Petro era bastante más joven que mi padre, él hacía parte si no estoy mal de la dirección nacional y mi padre era comandante general del Movimiento 19 de abril.

El presidente militaba más en las estructuras urbanas, mi padre estaba en la fuerza militar rural, es decir que no fue de los más cercanos a Carlos Pizarro pero por supuesto hacían parte de la misma organización.

Compartían ideales y propósitos, pero no obligatoriamente digamos fueron los mejores amigos, por decirlo de alguna manera eran compañeros, pero por supuesto inclusive en términos de una jerarquía en una organización militar, estaban en en espacios distintos.