“La libertad ya me la gané, pagué por los errores cometidos”: Salvatore Mancuso tras salir de la cárcel

Salvatore Mancuso dio sus primeras declaraciones públicas tras haber quedado en libertad, luego de haber pasado 17 años y 11 meses en la cárcel. El exjefe paramilitar explicó en su primera rueda de prensa, que se llevó a cabo el 11 de julio en Bogotá, que ya no le debe nada a justicia. Y que fue un juez constitucional, a través de un Habeas Corpus, quien ratificó que se le estaban violando los derechos fundamentales al excomandante de las AUC, por parte del Inpec.

Mancuso aseguró que está bajo la disposición del Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, para organizar y adelantar su agenda como gestor de paz. Así las cosas, y teniendo en cuenta su figura dentro del panorama de la Paz Total, el exjefeparamilitar comenzó por referirse a las víctimas del paramilitarismo.

“No hay justificación alguna, para el daño y el inmenso dolor que les causamos y las atrocidades cometidas. Reconozco el intenso dolor y pido perdón por ello. Mi regreso a Colombia no sanará esas heridas… pero sí aportaré todo lo que está a mi alcance para ayudar a cicatrizarlas”, dijo Mancuso.

De igual manera, el exparamilitar aseguró que está comprometido a que no se repitan los hechos que tanto dolor y violencia dejaron en el pasado, y que estará abierto a la cooperación para encontrar los restos de las víctimas que siguen desaparecidos. “Este compromiso es un compromiso moral, es un compromiso con mi consciencia, con Dios y con mi país” indicó.

Cabe mencionar que la decisión de la libertad había sido tomada previamente por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá el 9 de mayo. El magistrado José Manuel Bernal Parra ordenó entonces la sustitución de las 57 medidas de aseguramiento contra Mancuso por nuevas medidas que no implican privación de libertad.

Finalmente, la decisión que permitió su salida de la cárcel La Picota de Bogotá se emitió el 5 de julio. En esa ocasión, un juzgado de ejecución de penas para las salas de Justicia y Paz ratificó la libertad del excomandante de las AUC.

Salvatore Mancuso habló sobre sus vínculos con Álvaro Uribe

Tras recuperar su libertad, el exjefe paramilitar aprovechó su primera declaración pública para referirse a los políticos y figuras de alto gobierno, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien habría sido aliado, y que hoy lo ve como su enemigo, para que juntos se sumen a la causa de apoyar la paz que impulsa el actual gobierno del presidente Petro.

“Al expresidente Uribe lo invito a que construyamos, no vengo a tomar retaliaciones; en el pasado fuimos aliados, siempre lo he contado con absoluta claridad. Hoy lo invito para que volvamos a ser aliados, él tiene un gran reconocimiento político en el país y puede aportar mucho a la Paz Total. Puede ser uno de los grandes artífices que apoye a este gran acuerdo nacional”, dijo Mancuso, en relación con el exmandatario.

El excomandate de las AUC deberá cumplir con una serie de obligaciones tras su salida, entre ellas la de presentarse ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en máximo 30 días contados, luego de su libertad. Adicionalmente, Mancuso no podrá salir de Colombia sin autorización judicial, no podrá portar armas, y deberá informar si pretende cambiar de domicilio.

¿Qué sigue para Salvatore Mancuso tras quedar en libertad?

Mancuso también confesó que aunque agradece su libertad no deja de sentir miedo; sin embargo, reconoció ya no es la misma persona que era antes de la extraditación y que, por el contrario, quiere sumarse a los esfuerzos por ser un agente de cambio y de paz, tanto que le gustaría dar clases en universidades sobre la resolución de conflictos.

“Voy a continuar en Colombia tengo algunas invitaciones de universidades de Europa y en otros países del mundo, que incluso quieren que ayude en algunas maestrías de posgrados que tienen que ver con solución de conflictos, me han invitado y si puedo hacerlo en algún momento, lo haré. Pero inicialmente estaré en Colombia”, enfatizó Mancuso.

Si bien la libertad del exjefe paramilitar ha causado toda una polémica, la Sala de Justicia y Paz del tribunal de Bogotá tomó la iniciativa de resolver definitivamente el problema relacionado con la libertad de Salvatore Mancuso. Planteó un conflicto de competencias y pidió a la Corte Constitucional revisar todos los expedientes del exjefe paramilitar y emitir una decisión única que todas las autoridades deben cumplir. Hasta ahora, la Corte no ha respondido a esta solicitud.

Mientras tanto, Mancuso aseguró que la decisión que tome la Corte Constitucional no define si continúa o no privado la libertad. “La libertad ya me la gané, pagué por los errores cometidos y hasta donde he podido, he reparado con todos los bienes que tenía. He pedido perdón, estoy arrepentido y comprometido, a que esto no se vuelva a repetir. Entonces la decisión que toma la Corte Constitucional no afecta en nada, mi libertad, lo que va a definir es quien tiene la prevalencia sobre mi participación dentro de estos dos sistemas de justicia transicional o si divide la competencia en ambos sistemas (justicia transicional u ordinaria) es lo que tenemos que esperar que suceda”.

Salvatore Mancuso habló sobre el panorama actual del conflicto que vive el país: “Observo con preocupación, tenemos un solo conflicto armado que se ha dedicado a negociar con los rebeldes, pero los no rebeldes se han dejado de lado y los no rebeldes representan el 70% de los actores que controlan los territorios en Colombia” dijo.

De acuerdo al exjefe paramilitar, la realidad del conflicto armado requiere de diálogos con las estructuras delincuenciales, en especial las no rebeldes, ya que estas organizaciones no luchan por ideologías políticas y se financian a partir de las mismas economías legales e ilegales.

Finalmente, Mancuso, habló sobre lo que sigue para su vida, habiendo recuperado su libertad, exparamilitar reiteró su compromiso con las víctimas y con la paz. Pero señaló de manera puntual su deseo de reencontrarse con su familia, pues son más de 18 años sin verla. “Tengo una nieta de 6 años que quiere acompañarme en sus últimos días de vacaciones. Será un gran aliciente y un hecho que me va a llenar de más fortaleza para continuar con todos estos compromisos con la paz”, finalizó Mancuso.