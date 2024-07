“Tenemos un ministro de educación con lenguaje de gamín”: Felipe Zuleta

El nombramiento del nuevo ministro de educación, Daniel Rojas, ha generado una ola de reacción por cuenta de sus publicaciones a través de las redes sociales, en donde existen evidencias de las groserías de alto calibre que le ha dicho a todo tipo de personalidades del país. La mesa de trabajo de Blu Radio criticó fuertemente el nuevo jefe de la cartera.

PUBLICIDAD

María Consuelo Araujo fue contundente al decir que: “la decencia no es solamente no robar, es respetar a los demás, es referirse a los demás en unos términos un poco más civilizados. A mí no me parece que las redes y lo que él ha escrito lo caractericen como una persona decente. Es una persona que no ha hecho más que irrespetar a contrincantes”.

Ola de reacciones en contra del nuevo ministro de educación

Néstor Morales también se pronunció y dijo de manera contundente que: “el nuevo ministro de educación es un hombre de groserías fáciles, madrazo fácil, de putazo fácil. Es un poquito la chabacanería (...) insulta a cualquiera con el que él no esté de acuerdo”.

Por su parte, Felipe Zuleta no se aguantó y fue enfático al decir que: “Tenemos un ministro de educación con lenguaje de gamín”.

Morales, también dijo que: “loas formas son el fondo y la iglesia nos decía: ‘por sus formas los conoceréis’. Las formas tienen mucho que ver. El perfil del nuevo ministro es que es economista con algunos interrogantes”.

Entre los interrogantes que existen es que aseguró que tiene una maestría, pero aparece en estado de no graduado. Sin embargo, ha acompañado a Gustavo Petro desde que era alcalde de Bogotá, hasta el punto de haber sido parte del proceso de empalme con el gobierno de Iván Duque.

El nuevo ministro ha arremetido contra la Policía Nacional, a quienes no baja de “tombos hp”, al expresidente Álvaro Uribe, a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, entre otros.