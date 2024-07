Dos mujeres poderosas al frente de Europa

Dicen que ni el infierno se parece a la furia de una mujer despechada. Un proverbio que sirve de premisa para crear el personaje de Catalina de Médici en la serie de Starz Play, ‘The Serpent Queen’ (La reina serpiente en Latinoamérica). Basada en el libro ‘Catherine De Medici: Renaissance Queen Of France’ de Leonie Frieda, la serie impacta desde el primer episodio cuando el público entra en la historia a través de los ojos de Rahima (Sennia Nanua), una sirvienta maltratada que, a regañadientes, se convierte en la nueva confidente de Catherine (Samantha Morton) antes de la coronación de su hijo, Carlos IX.

“Este es un personaje único para cualquier actor. En primer lugar, decidí interpretarla porque cuando era más joven me dijeron que no tenía un rostro de época y que no era apta para el drama de época. Luego, me interesó trabajar con Justin (Haythe) y Erwin (Stoff) porque sabía quiénes eran y les admiro mucho. Y por último, Catalina de Medici, es el papel soñado. Su historia es increíblemente compleja, seductora y devastadora. Tener la oportunidad de abordar todos sus problemas, sus relaciones, su forma de gobernar y trabajar me ha permitido estudiar una personalidad desbordante” admite Morton.

Catalina de Medicis, fue una noble italiana que se convirtió en una de las gobernantes más poderosas y con más años de servicio en la historia de Francia. Reina madre de Francisco II, Carlos IX y Enrique III, fue una matriarca maquiavélica que ejerció una influencia considerable en la corte real francesa en el siglo XVI. “Creo que mi interpretación de Catalina es una combinación de conversaciones tempranas con Justin (Haythe) y mi idea de imaginarla como una mujer dominadora y reservada, tipo Don Corleone en ‘El Padrino’. Catherine piensa bien las cosas porque sabe que callar es más astuto que hablar”, apunta la actriz.

El creador Justin Haythe permite que su protagonista hable directamente a la audiencia, creando una trama irreverente que captura la ambición oscura de los protagonistas. “Sabemos que a Catalina no le preocupa lo que piensan los demás. Ella tiene que intentar ver todo desde diferentes perspectivas y estar muy por delante en el juego de los demás. La historia describe a las mujeres como diabólicas o malvadas simplemente por ser inteligentes y astutas. Ciertamente, Catalina está empujando los límites en lo que respecta a cumplir su destino y escuchar su instinto para protección de Francia”.

La segunda temporada de ‘The Serpent Queen’ cuenta con escenas impresionantes entre Samantha Morton y Minnie Driver, un enfrentamiento entre dos excelentes actrices que interpretan a dos de las monarcas más grandes de Europa del siglo XVI. Morton y Driver reflexionaron sobre su experiencia al filmar la serie en el hotel London de Hollywood.

Morton, de 47 años, retoma su papel de Catalina de Medici, reina de Francia durante el siglo XVI. Mientras tanto, Driver, de 54 años, interpreta a la reina Isabel I de Inglaterra. Ambas actrices apuntaron al talento del creador del programa, Justin Haythe, por escribir personajes femeninos ricos y fuertes a los que podían dar vida a su manera. “Justin escribe sobre mujeres adecuadas”, explicó Driver, y agregó: “Eso es lo que sentí cuando leí su guión, que estaba sirviendo para mostrar la capacidad de reinar de una mujer increíble. Como actriz me sentí al servicio del personaje, creo que tanto Samantha como yo necesitábamos hincarle el diente a papeles femeninos tan empoderadores.

Morton, por su parte, apuntó que era una “gran admiradora” de Driver desde que vio a la actriz en la miniserie de 1995 ‘The Politician’s Wife’, una actuación que “me dejó alucinada”. La decisión de presentar a la reina Isabel I significó que Haythe se tomó algunas licencias creativas y sostuvo que “nadie puede probar que la reina Isabel no hizo un viaje secreto a Europa para una conferencia de paz privada con Catalina. Se escribieron muchas cartas entre ellas, lo cual es mucho menos interesante que tener a estas dos mujeres poderosas en la misma habitación. Esa es una característica importante de la nueva temporada. Estoy fascinado por la reina Isabel I y Catalina de Medici porque, en cierto modo, eran dos de las personas más poderosas de Europa en una época en la que las mujeres no tenían derechos legales”.

Driver reconoció que su interpretación quedó en gran medida en manos de ella. “Está todo inventado, ¿no? Tenemos como cuatro pinturas de ella y muchos libros. Soy fan de Glenda Jackson y esa fue mi primera introducción a cómo se veía la reina en mi cabeza”, dijo refiriéndose a la interpretación de Jackson de la reina Isabel I, ganadora del Emmy, en el drama televisivo de la BBC de 1971, Elizabeth R. “Una actuación aterradora y sorprendente”.

Cuando Morton audicionó por primera vez para ‘The Serpent Queen’, se acercó a Catalina como si fuera el equivalente del siglo XVI a un “gángster” de la mafia. “Pensé en ella como un miembro de la mafia. Es como ‘Los Soprano’. Es como ‘Goodfellas’... la mamá italiana original. Así que decidí asumir mi interpretación como si fuera la líder del cartel de la mafia y realmente funcionó”.

Una actriz brillante

Morton es una actriz británica nominada a los premios Óscar, que interpreta el personaje de Alpha en la serie ‘The Walking Dead’. Nacida el 13 de mayo de 1977 en Nottingham, Reino Unido, lleva actuando desde la adolescencia cuando debutó en la televisión con la serie ‘Cracker’.

Samantha obtuvo su primer papel protagónico en el cine de época al participar en una película, basada en la novela de Charlotte Brontë, ‘Jane Eyre’ en 1997. Con ‘The Serpent Queen’ regresa al género y honra audazmente la historia de Catherine mientras celebra la política inteligente, la pasión y las mujeres ambiciosas que luchan y, a menudo, ganan sus propias batallas.

“Tengo 45 años. Tengo tres hijos. Siento que he vivido muchas vidas. He experimentado el aspecto juvenil de interpretar a Jane Eyre o a Harriet en ‘Emma’ y ahora, regresar con Catherine, me conecta un poco con la historia de mi vida porque viví una infancia muy compleja que he tenido que procesar. En mi adolescencia, viví en la calle durante un tiempo. Fui una sin techo adolescente y me encontré en situaciones que no son deseables. Leyendo los antecedentes y la historia de Catalina, me identifico con su lucha. Creo que necesitamos más historias femeninas que cuenten la historia desde otra perspectiva y digan ¿es eso realmente lo que sucedió? Porque a menudo solo tenemos la perspectiva masculina de la historia. Esta serie es diferente y por eso me emociona interpretar a Catherine” concluye la actriz.

2022

fue el año de estreno de la primera temporada de ‘The Serpent Queen’, cuya segunda temporada llegará con 8 episodios el 12 de julio por Starz (la primera temporada está en el streaming de Starzplay.