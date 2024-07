“No se me veía casi el ojo”: mujer dice que el alcalde ruso de Tunja le habría dado brutal golpe

La llegada del ruso Mikhail Krasnov a la Alcaldía de Tunja fue noticia a nivel nacional, pues es poco común que ciudadanos de ascendencia europea ocupen cargos de elección popular en Colombia. Aunque le hicieron varios perfiles y entrevistas, hubo un detalle sobre su trayectoria que no fue tan conocido por la opinión pública. Este lunes 8 de julio se conoció una denuncia de una mujer que señala a Krasnov porque supuestamente la habría agredido en 2017.

Mayury Córdoba, la denunciante, contó los detalles del caso en el programa ‘Sigue La W’ de la emisora W Radio. Allí, explicó que los hechos se dieron hace siete años. En un bar de la ciudad de Tunja, ella se encontraba con unos compañeros de trabajo cuando decidió tomar un taxi para irse a su casa.

“Traté de subire a un taxi (...) y él (Krasnov) se vino por la parte de atrás, me cogió a la fuerza y me dijo que me tenía que ir con él. Yo volteé a mirar, era un señor totalmente desconocido para mí. Yo no estaba tomando con él, nunca había compartido con él ni nada. Me pareció extraño. Lo empujé para que me soltara. En ese momento fue cuando él se dio media vuelta y me propinó un golpe en la cara”, contó Mayury Córdoba.

En la mañana siguiente, la mujer acudió al bar donde se encontraba departiendo con sus compañeros de trabajo y averiguó el nombre de Krasnov. Así se dio cuenta de que era un ciudadano ruso y, además, era profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja.

Le habrían pedido que retirara la denuncia

Uno de los detalles más preocupantes del caso es que, según la mujer, en 2023 la llamaron de la Fiscalía para que retirara la denuncia porque supuestamente Krasnov ya no se encontraba en el país. Ella accedió y, para su sorpresa, poco después se dio cuenta de que él era uno de los candidatos a la Alcaldía de Tunja. En octubre de ese año resultó elegido.

Así mismo, la mujer contó que esta agresión le habría dejado graves heridas. “Me remitieron a Medicina Legal. Yo tenía toda la parte de mi cara súper inflamada. No se me veía casi el ojo, porque tenía un témpano de sangre dentro del ojo. Entonces, me dieron como diez días de incapacidad. No podía salir de la casa, no me podía dar el sol”, sostuvo la mujer.

Aunque la emisora se comunicó con el despacho del alcalde de Tunja, su equipo señaló que hasta que no se conozca la denuncia de la mujer en la Fiscalía no se pronunciarían respecto a ese caso.