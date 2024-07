Juan Manuel Santos asegura que una constituyente sería “un callejón sin salida”

El expresidente de la República, Juan Manuel Santos, publicó un contundente través de su cuenta de X antes Twitter, el que acompañó con un mensaje en el que dijo “No a la constituyente” . El exmandatario considera que la propuesta del presidente Gustavo Petro y que está en las manos del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es “inconveniente, innecesaria y es meterse en un callejón sin salida”.

Santos fue enfático al decir que no existen los tiempos, los votos ni los argumentos para que una constituyente tenga eco.

Juan Manuel Santos dice: “No a la constituyente”

“¿Qué de la Constitución del 91 no sirve para hacer lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que cambiar?”, se cuestionó el expresidente en el video publicado.

Además, se refirió a lo que dijo el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que aseguró que la propuesta “no implica una nueva Constitución”, sino que es un mecanismo para tramitar las reformas necesarias.

“Fue un muy buen ministro del Interior en mi Gobierno y ojalá le vaya bien en su nueva responsabilidad para que al país le vaya bien. Él, como otros de mis exfuncionarios que han sido destacados con posiciones importantes, han sido escogidos por sus cualidades, por sus capacidades personales y no en representación del santismo. El santismo no existe, yo me retiré de la política activa”, dijo el expresidente.

Esta no es la primera vez que Santos se refiere a la propuesta de Petro de convocar una Constituyente, hace unos meses aseguró que la idea era “un absurdo”.

Al final, Santos le envió un mensaje a Cristo y a Petro: “Dedíquense a implementar el Acuerdo de Paz, eso sería un muy buen programa de Gobierno para estos dos años que les quedan. No requiere reformas constitucionales, ni siquiera nuevas leyes. Lo que requiere es voluntad política y capacidad de gestión”.