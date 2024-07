Famosa fundación ambientalista reconoció esfuerzos de Colombia por reducir la deforestación

Durante una rueda de prensa que se llevó a cabo en la mañana de este lunes, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, dio a conocer los detalles más recientes sobre el comportamiento de la deforestación en distintas regiones de Colombia. Quizás el principal anuncio fue que a nivel nacional este fenómeno cayó en un 36 por ciento y en la Amazonía, en un 38 por ciento durante el 2023 en comparación con los datos recopilados para el 2022.

En total, se calcula que el país pasó de 123.517 hectáreas deforestadas en 2022 a 79.256 hectáreas en el año anterior. Así mismo, se conoció que desde que Colombia lleva registros sobre este fenómeno (a partir del año 2000), nunca se había reportado una cifra tan baja.

El Ministerio de Ambiente indicó que esta cifra histórica se situó, incluso, por encima de lo proyectado en las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Si bien en esa hoja de ruta se contemplaba el objetivo de reducir la deforestación en un 20 por ciento con respecto a la “línea base” del 2021, lo cierto es que la reducción acumulada entre ese año y el 2023 llegó a un 54 por ciento.

“Los resultados del monitoreo presentado están soportados por una metodología adaptada al caso colombiano, validada internacionalmente, certificada nacionalmente y revisada permanentemente que garantiza confianza en los datos de monitoreo de bosque natural en Colombia”, explicó, mientras tanto, la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry.

WWF reconoció los esfuerzos de Colombia

Tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como otros actores destacaron algunas de las claves que le permitieron a Colombia darle un golpe a la deforestación en 2022 y 2023.

“Los resultados de disminución alcanzados son una realidad gracias al Plan de Contención de la Deforestación que trazó el Ministerio de Ambiente y que contempla estrategias como el programa Conservar Paga, que triplicó los incentivos para las comunidades que se comprometen con la protección de los bosques; la agenda ambiental para la paz; el fortalecimiento institucional en los territorios; la Investigación criminal y el despliegue de la Fuerza Pública con acciones contundentes”, advirtió en un comunicado de prensa la cartera ministerial de ambiente.

Por su parte, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés) felicitó a Colombia por este hito y señaló que uno de los factores más importantes para combatir la deforestación a nivel nacional ha sido, precisamente, el trabajo que han adelantado las autoridades de la mano con las poblaciones en las zonas de riesgo.

De hecho, indicaron que las organizaciones comunitarias tienen presencia en el 57 por ciento de los bosques que se encuentran distribuidos en resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras y Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

Solo durante el año pasado, según las cifras entregadas por WWF, hay registros de 533 actores comunitarios que participan “activamente” en la conservación y las actividades de monitoreo de los bosques.

“Pese a las fluctuaciones en las cifras de deforestación, es evidente que Colombia ha realizado esfuerzos importantes para abordar este problema. No obstante, las causas estructurales, como la praderización para acaparamiento de tierras, prácticas no sostenibles de ganadería extensiva, infraestructura de transporte no planificada, la ampliación de la frontera agrícola, los cultivos de uso ilícito, extracción ilícita de minerales y extracción de madera (tala ilegal), continúan siendo factores críticos que requieren una atención integral”, concluyó WWF.

Presidente Petro pide continuar los esfuerzos

El presidente Gustavo Petro se manifestó sobre estos esfuerzos y señaló que deben seguir profundizando este trabajo. “Es la cifra de menor deforestación en 23 años. Debemos llegar a cero para mantener el pulmón del mundo”, indicó el primer mandatario.

Desde la academia también reconocieron que este es un hito clave para el medio ambiente en Colombia. También a través de su cuenta de la red social X, el presidente del Foro Nacional Ambiental y profesor de la Universidad de Los Andes, Manuel Rodríguez Becerra, consideró que se trata de un hecho sobresaliente.

“En dos años se han rebajado 95.000 hectáreas de deforestación, lo que es un extraordinario éxito. Esperamos que se mantenga esa tendencia, con la cual el Gobierno del presidente Petro cumpliría su promesa de rebajar en forma sustantiva la deforestación y colocar a Colombia en la vía de cero deforestación en el año 2030″, sostuvo Rodríguez Becerra.