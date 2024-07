“A mí no me han querido es nada”: elogian a mujer que cargó a su pareja que estaba borracho y a su bicicleta

A través de redes sociales se viralizó un video en el que se observa la exuberante fuerza de una mujer que dejó sorprendidos a más de uno, pues sin dificultad se ve cómo alza a un hombre y una bicicleta y sigue su camino.

En el video que se ha compartido en redes sociales se puede observar a la mujer, literalmente subir en su hombro a un sujeto que estaba aparentemente en estado de embriaguez, cargar la bicicleta y seguir su camino como si nada.

Las personas que van a su lado intentan ayudarla pero ella sigue cargando todo el peso del hombre y la bicicleta, mientras las personas se quedan atónitas mirándola.

Usuarios en redes sociales elogiaron su fuerza

“Qué nena tan pro, toma pola, es súper fuerte, se preocupa por su amorcito, ojalá ese muchacho la sepa valorar”, “así como lo cargó, lo van a golpear”, “esa debe ser de apellido Yepes”, “jajaja, a mi no me han querido es nada”, “¿dónde se consiguen mujeres de esas?”, “la mía me pide uber y luego me cobra”, “yo no puedo hacer eso por más ejercicio que haga, me gustan altotes”, “es todo lo que pedimos en la vida ¿será mucho?”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales al video.