¿Nequi comenzará a cobrar por transferencia? Representante hizo importante anuncio a los clientes de la aplicación

De acuerdo a Andrés Vásquez, CEO de Nequi, la entidad siempre ha ofrecido sus servicios de forma gratuita, tanto para retirar dinero como para hacer transacciones a otras cuentas y a otros bancos. Sin embargo, ante la reciente duda de muchos de los usuarios, sobre si la aplicación comenzaría a generar costos por giros a otros bancos, el representante de Nequi tuvo que desmentir tales comentarios.

PUBLICIDAD

De igual manera, Vásquez aseguró que la aplicación y la entidad en sí, ya están funcionando dentro del sistema interoperable de transacciones como Transfiyá, el cual tiene como objetivo el poder ofrecer un servicio de transacciones entre diferentes cuentas de banco sin costo.

Según el representante de Nequi, para la entidad es fundamental que los usuarios sientan que pueden disponer de sus activos en cualquier momento, pues “una trampa muy grande que tienen algunas plataformas es que la gente sienta que la plata está atrapada en una aplicación”, señaló Vásquez en Pulzo.

Además, la entidad seguirá prestando sus servicios de manera gratuita, en sus diferentes servicios como: enviar giros a cuentas de Nequi y de otros bancos, y a por Transfiya.

“Probablemente se va a popularizar más,” comentó, “será más dinámica. Nequi siempre ha apoyado la interoperabilidad porque cree firmemente que la competencia debería permitir que algunas entidades opten por no cobrar, mientras que otras puedan elegir hacerlo.”

Dentro de algunas visiones para el sector financiero es que el sistema de pagos interoperables del Banco de la República va a transformar la manera en que se realizan estas transacciones.

¿Nequi podría cobrar por transferencia en un futuro?

Vásquez afirmó, en el medio citado, que Nequi mantendrá su política de no cobrar por su servicio principal y que no planean ofrecer cuentas remuneradas como otras plataformas. Explicó que, para sus clientes, es más valioso no pagar comisiones que recibir intereses en una cuenta de ahorros. Esto se debe a que, aunque una cuenta ofrezca un interés anual del 7%, 8% o 10%, estos intereses no siempre compensan los costos de retirar dinero de un cajero. Por lo tanto, los clientes de Nequi prefieren una red gratuita de más de 40 mil corresponsales bancarios y cajeros.

Vásquez también comentó que es probable que Nequi ofrezca productos remunerados similares a los CDTs en el futuro. Además, están considerando la posibilidad de que los bolsillos de ahorro en Nequi generen rentabilidad según los plazos de ahorro. “Obviamente, cuando empecemos a evaluar los plazos y la permanencia del ahorro, tomaremos decisiones al respecto”, afirmó.