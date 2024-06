El Horizonte de Kevin Costner

Los peregrinos emigraban al Horizonte buscando su tierra prometida… ese viaje hacia al oeste lo retrata Kevin Costner en su nuevo filme Horizon. Hablando en el festival de cine de Cannes después del estreno mundial de ‘Horizon: An American Saga – Part 1′, la primera entrega de una épica historia planificada en cuatro partes, Costner dijo que su objetivo era mostrar personajes nativos y minoritarios siendo líderes de la misma manera que lo hizo en ‘Bailando con lobos’ hace más de tres décadas.

Costner describió la universalidad de los temas de la película y enfatizó cómo la historia de las fronteras de Estados Unidos resuena a nivel mundial. “En realidad no somos tan diferentes unos de otros”, apuntó, destacando las experiencias humanas a pesar de los idiomas y las costumbres. Comparó los primeros días de Estados Unidos con un “Jardín del Edén” que atrajo a colonos de Europa, sin conocer a los pueblos indígenas que habían prosperado en esas tierras durante milenios.

Costner defendió su representación del viejo Oeste, particularmente cuando se trata de nativos americanos, negros y asiáticos, diciendo que “soy absolutamente consciente de lo que está en juego cuando se trata de representación. Yo he vivido en un lugar llamado Compton, California (un barrio conflictivo de mayoría afroamericana). Fundé una película llamada ‘Black or White’; mi versión de un nivel de racismo que existe en nuestro país, Compton y Beverly Hills”, y añadió: “no puedo marcar todas las casillas cada vez que intento hacer una película, pero soy absolutamente consciente de lo que está en juego al tratar de representar a las personas”.

‘Horizon: An American Saga’ es una epopeya histórica que profundiza en el tumultuoso período de la Guerra Civil estadounidense, centrándose en la expansión y asentamiento de Occidente. La narrativa se entreteje a través de las experiencias de diversos personajes, incluidas familias, amigos y adversarios, mientras navegan por los conflictos y las promesas de la época.

Reflexionando sobre su fascinación por el género occidental durante toda su carrera, Costner reconoció que ‘Horizon’ es su proyecto más ambicioso hasta el momento. “Probablemente fracaso y triunfo a partes iguales, pero no me muevo un milímetro de mi objetivo” dijo Costner, de 69 años. La serie, que abarca aproximadamente 12 horas, tiene como objetivo ofrecer una narrativa completa sin esperar la validación comercial del lanzamiento inicial. “En mi opinión, la única manera de que esto tenga éxito es que esté completo”, afirmó.

El primer capítulo de ‘Horizon’ se estrenó el 28 de junio en los cines tras recibir una cálida acogida en el Festival de Cannes. Costner compartió un momento conmovedor del estreno, describiendo el abrumador aplauso y la importancia de asistir con sus hijas. “Fue un momento importante para mí, sin duda. Es un momento importante para mis colegas. Todos caminaron por esa alfombra roja deslumbrantemente bella. Y mis hijos me vieron con otros ojos”, relató.

Protagonizada por Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone y Luke Wilson, la historia sigue a los colonos blancos mientras se dirigen hacia el oeste, arrebatando tierras a los pueblos indígenas. “Personas que habían estado allí durante 15.000 años. En la marcha constante por llevar occidente por todo Estados Unidos, destruimos más de 500 culturas”, explicó el actor y director.

Sin embargo, dijo que no estaba contando una historia nativa. “Cuando hago una historia, no quiero parar hasta terminarla. Y cuando veo el resultado, trato de entender cómo germinó esa idea. Para mi, una película es un viaje y esta cinta no tiene trama. Es el periplo de los colonos al oeste y así quiero que sean las cuatro. No voy a esperar a ver si la primera tiene éxito. Creo que debo contar esta historia hasta el final. En mi opinión, necesita estar completa”.

Los personajes femeninos de Horizon están lejos de ser representaciones superficiales. Sienna Miller describió a su Frances como: “Una mujer superviviente. Es una mujer valiente que quiere ir al oeste. Creo que no incluir a las mujeres en la historia de Estados Unidos sería falso”, argumentó, antes de continuar elogiando a Costner por crear estos “personajes increíbles”.

Miller habló también sobre las historias reales en las que se basan estas mujeres, diciendo que ella y Fuhrman “leímos los diarios de mujeres que viajaron en el Oregon Trail y nos sorprendimos muchísimo”. Abby Lee destacó sus “fuertes cualidades de liderazgo y su pasión como director y como actor”. Ella Hunt e Isabelle Fuhrman hablaron sobre lo mucho que significó para ellas que Costner creyera que podían llevar a los personajes de Juliette y Diamond en los intensos viajes que atravesaban. Fuhrman destacó su agradecimiento por el hecho de que todas las mujeres de Horizon sean tan distintivas. “Todos enfrentan sus propias luchas y toman decisiones basadas en el miedo o el amor”.

Uno de los aspectos más importantes de la producción de esta película es la elección de actores indígenas para contar las historias íntimas de las Primeras Naciones. Wase Chief explicó cómo, con la ayuda de un entrenador, el elenco nativo pudo aprender el idioma real de White Mountain Apache. Tatanka Means añadió que este proceso fue “súper difícil”. Sin embargo, estaba feliz de hacerlo y explicó su agradecimiento a Costner por elegir a miembros tribales, ya que a menudo los roles de su gente los asumen personas que solo dicen tener ascendencia indígena.

La autenticidad de la representación nativa es sumamente importante, algo que Costner deseaba concretar: “Parece obvio. Y eso hace que la película sea mejor. No se puede tener la historia occidental a menos que se tenga la historia de los Primeros Pueblos”. Tatanka Means amplió la conexión emocional y dijo: “Queremos escuchar nuestro idioma hablado correctamente y no masacrado. Eso nos enorgullece. Y no sólo al pueblo apache, sino a todos los pueblos indígenas nativos”.

Para Costner era importante dejar claro que las historias de los nativos americanos son profundas y diversas, y no se exploran tanto como deberían. “Nunca se puede minimizar” , apuntó. El paisaje es otro personaje y los actores experimentaron su entorno filmando en el sur de Utah. La enormidad y belleza del mismo, como señaló Jena Malone, significó que el terreno “se volvió omnipresente” señalando que los actores “no pueden evitar dejarse influenciar por el entorno”.

A pesar de lo trascendental que es esta película, y de un viaje que lo abarca todo, una de las cosas que el elenco realmente considera impresionante de Horizon es su atención al detalle y su admisión de que las decisiones que la gente tomaba en el día a día estaban lejos de ser simples: “Realmente era un momento en el que cada decisión que tomabas, no sabías si iba a afectar a todos los que te rodeaban” explicó Fuhrman

Horizon: An American Saga ha sido un viaje increíblemente largo para Kevin Costner. Para él y para el elenco, esta es una película hecha para ser revisada, una película que exige atención. Costner espera que el público vea los matices de la representación de los nativos americanos en ‘Horizon: An American Saga – Capítulo 1′, sin que él tenga que explicarlo en detalle. Admitiendo que no le preocupa abrir con lo que podría verse como una interpretación estereotipada de los nativos americanos. “Estoy cansado de que todos intenten ser delicados. Los nativos americanos estaban enojados. Por supuesto, ellos no son malos. Pero si vas a estar limitado, si la gente no está dispuesta a ver todo el proceso, no sé qué decir”.

Al principio, Horizon parece perpetuar eso, con las primeras partes de la película centrándose en la masacre del asentamiento de Horizon y el intento de la gente del pueblo de defenderse de la brutalidad del ataque Apache. Pero a medida que avanza la película, profundizamos más en las vidas de los personajes nativos mientras lidian con los conflictos internos entre su gente en medio de la agitación que los colonos han traído a sus vidas. “No me interesa dar de comer a la gente con cuchara”, dice sobre su enfoque. “La realidad es que había demasiadas tiendas de campaña, y los Apache intentaron acabar con los colonos. He tratado de hacer una película real y la he hecho desde mi punto de vista”.

Costner ya terminó la producción de la segunda entrega de ‘Horizon’, y ya ha comenzado la producción del Capítulo Tres. “Ahora estoy pasando el sombrero para intentar que alguien saque su chequera”. Costner ha invertido alrededor de 100 millones de dólares de su propio dinero en su saga Horizon y señaló que vendería las cuatro propiedades que posee: “mis hijos tendrán que vivir sus propias vidas, porque yo voy a arriesgar mis casas en hacer mis películas”.

