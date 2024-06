Los vehículos eléctricos se convierten en la mejor alternativa para garantizar una movilidad más sostenible

El mercado de los vehículos eléctricos e híbridos ha crecido en todo el mundo, con precios más bajos en sus mantenimientos y garantizando una reducción en la contaminación ambiental, esta alternativa de movilidad sostenible toma cada vez más fuerza en países como Colombia.

Las personas cada vez compran más vehículos sostenibles

La creciente tendencia de las personas por comprar vehículos menos contaminantes ha llevado que cada vez más marcas de vehículos en el mundo fabrique y venda esta alternativa de movilidad sostenible, empresas como Toyota, Mazda y Suzuki son las principales comercializadores de vehículos eléctricos en Colombia. ¿Pero por qué está pasando esto?

Los vehículos eléctricos se roban todas las miradas

Con estrategias como la exoneración de varias obligaciones que si tienen que cumplir los vehículos tradicionales, países como Colombia han incentivado la compra de estas alternativas sostenibles, porque han comprendido que es la mejor manera de reducir el impacto que el sector automovilístico tiene con el medio ambiente.

Adicionalmente, la compra cada vez más generaliza de vehículos eléctricos ha fomentado el desarrollo económico de los países y ha llevado a que las marcas innoven en apartados como el diseño y comodidad de sus productos.

Los beneficios de comprar un vehículo eléctrico

El reto de equilibrar la necesidad de promover un transporte más limpio, pero con las exigencias de una movilidad urbana eficiente, ha llevado a que varios gobiernos nacionales y locales hayan flexibilizado las normas que los propietarios de estos vehículos tienen que cumplir.

Por eso, les contamos 5 ventajas de tener un vehículo más sostenible:

· Excepción del pico y placa: Para reducir la contaminación que genera el sector automovilístico, en ciudades como Bogotá se exonera el pico y placa en vehículos eléctricos y algunos híbridos, esto se traduce a que las personas podrán utilizar su vehículo todos los días del año. Si ya cuentas con un carro eléctrico puedes exonerar el pico y placa en este enlace: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/SIMUR/EXCEPCIONES_WEB/EX_CONSULTA/

· Reducción de impuestos: Las personas que compran vehículos sostenibles gozan de varios descuentos en el impuesto vehicular. Los descuentos pueden llegar hasta el 60% en vehículos nuevos y hasta el 70% en taxis

· Contribuyen a la economía personal: No solo las emisiones de Co2 se reducen a la hora de comprar un auto eléctrico, en consecuencia los gastos para las personas se reducen gracias a que estos vehículos no consumen combustibles fósiles, por lo que las personas no se tienen que preocupar por llenar el tanque, solo es necesario ponerlo a cargar cada noche y listo.

· Ayudan al medio ambiente: Como ya no requieren de combustibles fósiles para funcionar, este tipo de vehículo no emiten gases ni partículas contaminantes al medio ambiente, lo cual representa un aporte no solo para el planeta, sino, también para la salud de las personas.

· Mejor tecnología y mayor confianza: Los últimos vehículos sostenibles en el mercado han demostrado innovar en la tecnología que le ofrecen a sus clientes, con características como la conducción autónoma y parcial, hasta las alertas que estos dan a sus conductores en carretera.