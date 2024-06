“Poco hombre”: El contundente mensaje de Daniel Quintero a Jota Pe Hernández

Finalmente la vicepresidenta Francia Márquez y el actual senador Jota Pe Hernández, no lograron conciliar en la Corte Suprema de Justicia, luego de que la funcionaria del gobierno demandara al parlamentario por calumnia ya que este último insinuó que la también ministra de la Igualdad, estaba involucrada en los hechos de corrupción de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

PUBLICIDAD

Ante medios de comunicación, Hernández aseguró que no se iba a retractar de lo que había dicho.

“Aquí no va a haber ninguna conciliación, Jota Pe Hernández no se va a retractar de absolutamente nada, aquí yo vengo cara a cara a decirle a la señora Francia Márquez que está demorada en responderle al país por esto y muchas cosas más”, aseguró el congresista.

Este hecho ha causado varias reacciones en sectores políticos, quienes principalmente reprochan lo dicho por Jota Pe, uno de ellos es un personaje que ha tratado de acercarse al gobierno del presidente Petro, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien en sus redes sociales calificó de “lengua viperina” lo dicho por el senador.

“Lo único probado aquí es quién es usted Jota Pe Hernández un chismoso y acomodado. Una lengua viperina capaz de irrespetar a dos mujeres sin una sola prueba. ¡Poco hombre!”.

Incluso en el mismo video citado, se puede escuchar que el senador parece echarse para atrás por lo comentado, pues advierte que no ha tenido pruebas.

“Yo no tengo ninguna prueba en estos momentos con la que pueda señalar a la vicepresidenta Francia Márquez. Le he pasado unos derechos de petición, se lo he manifestado al magistrado para que desde el Ministerio de la Igualdad me respondan varias preguntas. Al momento que yo tenga prueba no solamente instauraré en la Corte Suprema sino que también la citaré al Senado de la República”.

PUBLICIDAD

Respecto a Francia Márquez, la vicepresidenta expresó de la audiencia de conciliación:

“Informo que no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio con el Senador Jonathan Pulido Hernández. Sus declaraciones donde manifiesta no tener pruebas en mi contra, no son el resultado de ningún acuerdo conmigo. No tiene pruebas porque es falso que yo tenga algo que ver en hechos de corrupción. El proceso contra el senador continúa”, escribió Márquez en redes.