“Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”: Petro reaccionó a las chuzadas a los magistrados

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el escándalo de las chuzadas a los magistrados de la Corte Constitucional, que denunciaron interceptaciones, seguimientos y revisiones de sus movimientos financieros . Ante el hecho el mandatario de los colombianos se pronunció asegurando que “este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta oficial de X antes Twitter el presidente también aseguró que desde que inició su gobierno ordenó que los organismos de inteligencia que no se hiciera nada en contra de la oposición.

Petro reacciona ante es escándalo de las chuzadas a los magistrados de la Corte Constitucional

En los últimos días se conocieron las denuncias de las presuntas interceptaciones ilegales a los magistrados de la Corte Constitucional. Los mismos togados pusieron en conocimiento de esta situación a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en medio de una reunión el pasado 20 de junio de 2024. Ante el hecho el presidente se pronunció.

“Desde el primer día de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que si hicieron otros en el pasado”, escribió en un primer mensaje el mandatario.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Desde el primer día parece mentir señor Petro!”, “Que casualidad que un magistrado denuncia chuzadas cuando las cortes van a tener que revisar esta nefasta Reforma Pensional”, “Muy floja la explicación, eso quiere decir de que sí están chuzando. Pillos” y “Será que le creemos como cuando dijo que no convocaría una constituyente o como cuando dijo que la paz no se hace con grupos criminales? En una personalidad tan bipolar al cuál le creemos?”.

El gobierno emitió un comunicado oficial en el que dice:

Ante las denuncias difundidas por los medios de comunicación durante el fin de semana, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) informa lo siguiente: