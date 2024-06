Millonario Robo a concesionario de motos en Bogotá afectó a hija de reconocidos influenciadores

Tras el robo que sufrió el concesionario de la marca Fortezza, ubicado en el norte de Bogotá, dos reconocidos creadores de contenido, Julián Calderón y Angie Pangie, como se denominan en redes, dieron a conocer que su pequeña hija se vio afectada por el hurto, suceso que se dio en la madrugada del pasado miércoles 19 de junio. Las figuras digitales aprovecharon el triste hecho para enviarle un mensaje de conciencia a la ciudadanía.

PUBLICIDAD

Armados con una vara de metal con la que rompieron la puerta de cristal, delincuentes ingresaron al local comercial ubicado en la calle 127 con 19, para llevarse todo lo que veían por delante, desde motocicletas hasta accesorios, como cascos, guantes y chaquetas. Acto seguido, los malhechores llevaron su botín a una camioneta de platón que los esperaba para la huida; lo más increíble del caso es que todo se presentó en cercanías de un CAI de la policía.

Al respecto, los influenciadores decidieron realizar un video que fue publicado en el Instagram, de Pangie y que ya supera las 670.000 reproducciones; imágenes en las que revelaron que uno de los vehículos hurtados ya era de su propiedad y que habían comprado para su hija, pequeña que, al igual que ellos comparten la pasión por las motocicletas, nicho con el que esta familia se ha dado a conocer en la web.

“Se metieron los ladrones, rompieron el vidrio. (...) Le teníamos una sorpresa a Juana y era a las diez de la mañana que le íbamos a dar su nueva moto 110 c.c. (...) Se robaron la moto de Juana y la de más niños. Se robaron seis motos y dos ciclas eléctricas que aún no tenía pilas. Tocó decirle que su moto la habían robado. No compren robado, sea en motos, sean celulares, televisores; estos mercados existen porque la gente sigue comprando robado. (...) Yo sé que los buenos somos más, no apoyemos esta clase de mercado negro”, expresó la pareja.