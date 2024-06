Mindefensa le responde a Alejandro Eder: se niega a bombardear si hay riesgo de afectar a niños

Hay una nueva discusión entre algunos alcaldes y el Gobierno Nacional a raíz de la forma en la que se están desarrollando las operaciones militares para contrarrestar a los grupos armados ilegales en la actualidad. Recientemente, el alcalde de Cali y presidente de Asocapitales, Alejandro Eder, le pidió al Ejecutivo que se retomen los bombardeos contra estas organizaciones criminales.

“El reclutamiento de menores está disparado en el suroccidente del país. Entonces aquí no pequemos de ingenuos, acá para uno poder lograr un país en paz se necesita voluntad, pero también una política contundente”, aseguró Eder durante un evento de Asocapitales. “Que se revisen las restricciones a la posibilidad de la Fuerza Aérea de bombardear campamentos de estos grupos terroristas, porque ahí se está cediendo una ventaja táctica que nos permitiría erradicar estos grupos más rápido”, agregó el mandatario caleño.

Más tarde, Eder dio más explicaciones sobre su postura y señaló que no solo están pidiendo que se intensifiquen los bombardeos. “El llamado que hacemos es más pie de fuerza de los soldados, más horas de vuelo de la Fuerza Aérea y fortalecer las capacidades de inteligencia”, subrayó en una entrevista con la emisora Blu Radio.

Y señaló que el Estado no debe desistir de las herramientas que tiene a su disposición, incluyendo los bombardeos. “Cuando se hace un bombardeo, la Fuerza Aérea no bombardea a la loca a ver qué sale. Son procesos muy serios, procesos jurídicos muy bien estipulados”, indicó Eder. “En lo que tampoco se puede equivocar es que los responsables por cualquier cosa que le pase a un niño que haya sido reclutado a la fuerza es quien lo reclutó. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y lo cierto es que hoy están reclutando a tres manos porque sienten que los niños son una especie de escudos humanos que los van a proteger contra el accionar del Estado”, concluyó el mandatario de Cali.

La respuesta del mindefensa

Tras estas declaraciones, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dio una respuesta contundente. “Éticamente tiene esto una importancia. Los bombardeos no están prohibidos, está prohibido bombardear si hay menores presentes. De ahí que les hemos dicho siempre a las Fuerzas Militares, con la mayor inteligencia determinen la alta probabilidad de no presencia de menores y se puede bombardear. Es que la limitación no es por los bombardeos, sino porque se mata a los menores. A los que por el contrario estamos buscando recuperar”, detalló el ministro.

Y señaló que es consciente de que esta decisión ética puede traer un efecto perverso: que organizaciones criminales como el Estado Mayor Central empiezan a reclutar más menores de edad porque sabe que el Gobierno va a respetar sus vidas. “Pero eso es un dilema al que nos enfrentamos. Y nos hemos mantenido en la conclusión: con menores, no bombardear”, concluyó el ministro.