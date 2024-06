“Hay que leer lo que se firma”: Cathy Juvinao le dice a Alejandro Ocampo por pelear contra lo que firmó

Alejandro Ocampo, representante del Pacto Histórico, en medio del debate contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo quedó en evidencia pues hizo parte del grupo de parlamentarios que convocó la Moción de Censura por el escándalo por el nuevo modelo de salud para los maestros de la Fiduprevisora . Ante esto, la representante Cathy Juvinao le hizo el llamado de que se debe leer lo que se firma.

Ocampo fue el último en firmar la convocatoria después de los representantes Jennifer Pedraza, Daniel Carvalho, Andrés Forero, Carolina Giraldo, Catherine Miranda, Julia Miranda, Juan Espinal, Marelen Castillo, entre otros.

Alejandro Ocampo pelea contra contra la Moción de Censura que él mismo firmó

Este lunes promovió en la plenaria de la Cámara un aplazamiento de la Moción de Censura y argumentó que el ministro de Salud no tenía responsabilidad frente al escándalo de la Previsora y el nuevo modelo de salud del magisterio.

Ocampo intervino y dijo: “proponer Moción de Censura respecto de los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. Si alguno de los que ha hablado hoy está por encima de la Constitución que levante la mano (...) No me van a obligar a mí a violar la constitución, porque que quieren filipetiar a un ministro. No. ¡Vamos a hacernos con respeto!”.

Por su parte Juvinao dijo: “Aquí tengo la citación a la Moción de Censura debidamente motivada con fecha de mayo 22 de 2024 y aquí abajo hay una firma que dice Alejandro Ocampo, entonces, yo quisiera entender esto de qué se trata representante Ocampo. Usted mismo firmó la citación a la Moción de Censura del doctor Jaramillo, lo cual presidente Calle creo es una prueba más de la improcedencia de la solicitud del representante, que está haciendo esto solamente para dilatar en una ocurrencia y una conspiración que tiene para hoy porque él firmó la Moción de Censura”.

La representante publicó a través de X antes Twitter un mensaje que dice: “El rep. Alejandro Ocampo peleando contra sí mismo por la Moción de Censura que él mismo firmó. Hay que leer lo que se firma, apreciado representante. En lugar de dedicarse a injuriar con mentiras a quienes les cuestionan, mejor lea”.