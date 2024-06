Hackearon la cuenta de Instagram de Iván Name, presidente del Senado, implicado en escándalo de la UNGRD

Hackearon la cuenta de Instagram de Iván Name, presidente del Senado (Foto: IG de Iván Name)

El presidente del Senado, Iván Name, y uno de los implicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD denunció este lunes 17 de junio que su cuenta de Instagram fue hackeada y que no ha logrado restablecer el acceso a la misma.

“Mi cuenta en la red social Instagram ha sido objeto de un hackeo y hasta el momento no ha sido posible recuperar su acceso. He puesto en conocimiento de la unidad de delitos informáticos de la Policía Nacional este ataque, para que se adopten las medidas pertinentes”, declaró Name a través de un comunicado de prensa.

El presidente del Senado subrayó que cualquier mensaje o publicación que aparezca en su cuenta de Instagram no cuenta con su autorización, reiterando que no ha logrado recuperar el control de su perfil.

“Cualquier publicación que aparezca en mi cuenta de Instagram o mensaje que sea enviado desde ella, no cuenta con mi autorización ni es de mi autoría, pues reitero, no se ha logrado su recuperación”, añadió.

Las autoridades están investigando el caso para identificar a los responsables del ataque y tomar las acciones necesarias para prevenir futuros incidentes de este tipo. El equipo de Name ha pedido a los seguidores del senador que no interactúen con ningún contenido publicado en la cuenta hackeada y que reporten cualquier actividad sospechosa a Instagram.