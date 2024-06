Dos personas heridas por ataque con dron de las disidencias de las Farc en el Cauca

En las últimas horas en Argelia, departamento del Cauca, las disidencias de las Farc habrían utilizado un dron para atacar a las fuerzas militares y en el hecho terminaron impactando un negocio que se incendió y dejó a dos personas heridas. A través de las redes sociales se conocieron las imágenes del establecimiento ardiendo en llamas.

El atentado con drones más reciente se registró en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, donde hubo graves daños a infraestructuras.

Ataque con dron en el Cauca quedó dos personas heridas

Este lunes 17 de junio se habría registrado el hecho, que según la cuenta de X antes Twitter de Colombia Oscura indicó: “En el corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca, disidencias de las Farc lanzaron un explosivo desde un dron que terminó impactando en un negocio del barrio El Jardín. Ocurrió en medio de combates entre el Ejército y el Estado Mayor Central lo que generó un incendio. Dos personas heridas”.

Por su parte el representante del Pacto Histórico, excandidato a la Gobernación del Valle, también informó del ataque diciendo: “A esta hora en Plateado, Argelia, Cauca, se presenta hostigamiento contra la población. Le pido a los actores armados que, por favor, no sigan atentando ni intimidando a la población civil”.

Además, agregó: “los colombianos no queremos más guerras, ya tenemos una historia larga de violencia contra personas inocentes e indefensas. De estas decisiones lo único que queda es dolor, desplazamiento, sueños arrebatados. Si en verdad quieren transformar a Colombia, los invito a caminar el camino de la paz”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “¿Quién se hubiera imaginado que premiar criminales de lesa humanidad, iba a disparar los crímenes de lesa humanidad? Nadie... Nunca... Jamás... Ustedes tienen proclividad a perdonar criminales. No se quejen ahora. No lloren ahora. Asuman su responsabilidad en este mierdero”, “Están desesperados porque el gobierno de una manera impresionante, como nunca, les está incautando «el emprendimiento»”, “Pídale a su miserable presidente q se ponga los pantalones y gobierne como debe ser. Colombia está bajo las balas x culpa de la ineptitud de este desgobierno” y “De acuerdo con usted Alejandro, ya no más, tengo 60 años y solo he visto guerra en mi país...”.