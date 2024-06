“Intensamente 2”: Tony Hale habla sobre su participación como “Temor” y lo que esta secuela trae para el público

En esta película, Tony Hale ha sustituido a Bill Hader la voz inglesa de Temor (Fear). La trama sigue a la adolescente Riley (Kensington Tallman) intentando desenvolverse en el mundo de los amigos, la escuela y el hockey con la ayuda de sus emociones, entre estas Alegría (Joy, Amy Poehler), Furia (Anger, Lewis Black) y Tristeza (Sadness, Phyllis Smith).

En esta producción, se han introducido algunas emociones nuevas para acompañar la madurez de Riley (incluida la Ansiedad, interpretada por Maya Hawke). Para profundizar un poco más en la historia en evolución, Hale se sentó a hablar sobre lo que convierte a “Intensamente 2″ en una percepción perfecta de la vida emocional para niños y adultos por igual.

P: Escuché que eras un gran fan de la primera película. ¿Cómo te sentiste cuando te llamaron para participar en “Intensamente 2″?

Cada vez que Pixar te llama, es como un salto pavloviano, o en automático. Cada vez que te invitan a esa fiesta, es muy emocionante. Pero la primera película fue, y lo digo muy en serio, no solamente mi película animada favorita, fue prácticamente una de mis películas favoritas de todos los tiempos. La forma en que Pixar ha orquestado la vida emocional y la ha hecho muy accesible, eso es un cambio de juego porque, obviamente, sabemos que la vida emocional es muy compleja. Hacerla accesible tanto para adultos como para niños es brillante.

P: ¿Cuáles fueron tus pensamientos iniciales sobre interpretar el personaje de Temor?

He tenido mucha experiencia en eso, así que tenía mucho de donde sacar provecho. Mi cuestionamiento inmediato tenía que ver más bien con la diferencia entre temor y ansiedad. Cómo los distinguen... Dijeron que la ansiedad es una amenaza percibida, mientras que el temor es una amenaza real. Eso dejó todo muy claro para mí.

Y la actuación de voz en general es algo fuera de serie, nunca estás realmente con los otros miembros del elenco. Confías mucho en el director para que te siga dando historias, y él tiene que jugar con diferentes voces. Él (Kelsey Mann) siempre decía: está bien, vayamos más alto o un poco más bajo. Es una experiencia realmente colaborativa.

P: Tengo una duda, ya que estás interpretando una emoción tan específica, ¿había otro nivel de algo que tuvieras que hacer para representar eso solamente a través de tu voz?

Sí, después de haber actuado como comediante durante mucho tiempo, con la comedia dependía mucho de mi físico, ya sea como una mirada de reojo o parecer nervioso. Con la voz en off, cuando comencé a hacerlo, tenía algo de ansiedad, por falta de una mejor palabra, al meterme en eso y preocuparme de no poder hacerlo solo con un micrófono y sin mi cuerpo.

Pero luego aprendí a hacer la misma actuación frente al micrófono que haría frente a la cámara, ya sea en “Toy Story” o en esta película, simplemente actuando como una persona desquiciada frente al micrófono con la esperanza de transmitir esa misma energía al personaje. Y es increíble. Es como si estuvieras haciendo teatro para niños. Es súper divertido.

P: Otra parte divertida de esta película es ver la representación visual de las emociones. Me encantó Nostalgia en esta producción. ¿Hubo otros personajes que destacaron para ti de esa manera?

Wow… El primero, obviamente Tristeza. Ver su estado de tristeza siempre fue algo muy dulce. Pero con estas nuevas emociones, una vez más, la brillantez de Pixar, el hecho de que Ansiedad venga con equipaje es muy genial, que tenga ese cabello alborotado y sea de un naranja brillante. Vergüenza es rosa... Quiero decir, toda la característica de cada una de ellas es tan genial. E incluso la distinción entre Desagrado y Envidia, me encanta.

Es solamente una forma en que los niños y los padres – y cualquier persona – pueden ver las emociones desde la perspectiva de una luz diferente. Y además de eso, simplemente tener compasión por las emociones... Las emociones están tratando de ayudarte, no están en tu contra. Sé que cuando era adolescente, me sentía muy sola. Había esa imagen de la demolición entrando en el mundo emocional, arruinando todo. Y así es como me sentí.

Pensé, ¿qué le pasó a mi cuerpo? ¿Por qué mis sentidos están tan afectados con las cosas? Me considero una persona nerviosa, y más con ese tipo de cosas. Y tener un lenguaje sencillo, personajes simples que solamente describen visualmente lo que está pasando en la mente, es algo que simplemente no se ha hecho (antes).

P: ¿Qué esperas que esta secuela aporte a los fans de la primera película y a los nuevos fans?

Ojalá hubiéramos tenido esta película hace algunos años, cuando mi hija era adolescente. Creo que la sensación de que los niños se sientan vistos es muy importante. Pero para los adultos, y me refiero específicamente a los padres, es esa sensación de, “oh, ahí está ese personaje”, como Aburrimiento (Ennui). Ella se sienta y se aburre. Cuando mi hija estaba en el sofá, yo le decía, levántate, levántate. ¿Qué está pasando? Simplemente me estoy dando cuenta de que es parte del proceso.

Ella está tratando de entenderlo, hay muchas cosas sucediendo en sus cerebros. Necesitan descansar solamente para tener ese marco que les permita ser más tolerantes entre ellos y con nosotros mismos. Pero, nuevamente, la forma simple y brillante en que lo expresaron en esta forma animada es un regalo para todos nosotros. '

“Intensamente 2″ se estrenó en cines el 14 de junio.