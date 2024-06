Olmedo López podría salpicar a otro ministro cercano a Petro en caso de corrupción

El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, ha tenido que comparecer ante las autoridades judiciales debido a los señalamientos en su contra por presunta corrupción. López, así como su antiguo subordinado Sneyder Pinilla, han empezado a mencionar varios nombres de altos funcionarios que podrían estar salpicados en supuestos delitos dentro de la administración pública.

Pues bien, recientemente se conoció que el exdirector de la Ungrd acudió ante la Fiscalía para referirse a los supuestos hechos de corrupción de los cuales ha tenido conocimiento.

Después de la diligencia, medios de comunicación como Caracol Radio y El Colombiano advirtieron que Olmedo López no solo mencionará a varios congresistas ante la Fiscalía, sino que también podría salpicar al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. No obstante, por lo pronto no es claro cuál sería el presunto rol que habría tenido el alto funcionario en los hechos que busca confesar Olmedo López.

La defensa del director de la Ungrd, mientras tanto, dio algunos detalles de lo que se viene en su caso y confirmó que mencionarán a varios miembros del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro.

“El día de ayer y hoy radicamos más de 100 folios de elementos de prueba que están corroborando nuevos hechos de los cuales no tenían conocimiento la Fiscalía ni el país. Son hechos de corrupción que está develando el señor Olmedo López y que son fundamentales en el principio de colaboración”, aseguró el abogado defensor de López, Luis Gustavo Moreno.

Más de 20 personas salpicadas

Así mismo, indicó que radicarán otras dos matrices de colaboración con nuevos nombres de personas salpicadas en estos hechos. “Esos nuevos nombres los manejará la Fiscalía, porque se llegó a un acuerdo con ellos para respetar ese compromiso”, indicó Moreno.

Y confirmó que en la nueva matriz de colaboración hay “altos funcionarios, ministros, otros congresistas, asesores y funcionarios de la entidad”. Agregó que son entre 20 y 25 personas incluidas en este nuevo material probatorio.