“Llegó el CAMBIO, pero de ladrones”: Rodolfo Hernández le respondió mensaje a Gustavo Petro

Rodolfo Hernández, excandidato presidencial, fue sentenciado por su participación en el escándalo de corrupción relacionado con Vitalogic . El juez décimo penal del circuito de Bucaramanga indicó que su fallo se definió tanto por el testimonio de José Manuel Rivera Arias, como por las pruebas adicionales que respaldaron la acusación, por lo que determinó que Hernández incurrió en interés indebido en la adjudicación de contratos. Ante la noticia el presidente Gustavo Petro se pronunció y generó una ola de reacciones.

PUBLICIDAD

Ante las palabras del presidente por su condena, que fueron publicadas a través de su cuenta de X antes Twitter, Hernández le respondió con una frase en la que se refirió al cambio , la palabra bandera de la campaña electoral del Pacto Histórico.

Rodolfo Hernández reacciona ante mensaje de Petro por su condena

“Siento pesar por el destino de Rodolfo, mi rival en la segunda vuelta presidencial. Respeto a la justicia y me parece más bajo que Rodolfo, el sectarismo de quienes por no querer un proyecto progresista en el gobierno, decidieron apoyarlo. Así era el odio al cambio, que querían la nación en el precipicio”, escribió el presidente a través de su cuenta de X antes Twitter.

De inmediato Hernández le respondió al presidente diciendo: “Llegó el CAMBIO, pero de ladrones”.

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar: “No es odio, era miedo a todo lo que usted hace y significa, señor presidente”, “Pesar y pena debería sentir por la corrupción que pulula en su gobierno, por todas las promesas incumplidas y por resultar un engaño frente a las necesidades de cambio que demanda el país. No más bombas de Humo para tapar la declaraciones de Olmedo!!”, “Y pensar que ese corrupto era el que el régimen uribista pretendía imponernos como subpresidente...” y “El gobierno ‘progresista’ se robó la plata de los pobres de la Guajira y no se nos olvida que su hijo recibió dineros lícitos de narcotraficantes. Usted, Petro, no debería hablar de corrupción”.