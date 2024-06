“Día Cero”: La fecha en que las personas acabaran con toda el agua dulce del planeta, y que cada vez está más cerca

Si las personas no cambian su estilo de vida para el año 2050 ya no habrá agua suficiente para todas las personas

Si cuando vemos una fotografía de la Tierra tomada desde las alturas de un avión o desde una estación espacial observamos que la tierra está rodeada de océanos, mares y ríos ¿Por qué se dice que nos vamos a quedar sin agua?

El agua dulce escasea

La realidad es que, aunque estamos rodeados por cuerpos acuáticos que van desde ríos hasta océanos, debemos tener en cuenta que no toda el agua del planeta se puede consumir, pues del 100% del agua que existe, el 97% es agua salda y solo el 3% es dulce. Esto genera varios problemas, pues seres vivos como las plantas, los animales y los humanos necesitan de un suministro constante de fuentes hídricas para seguir viviendo.

El problema aumenta si tenemos en cuenta que una parte significativa de ese pequeño porcentaje de agua se encuentra congelada en las montañas y almacenada en lugares de difícil acceso, como los acuíferos profundos, lo que dificulta su aprovechamiento.

Esta situación ha llevado a que diversas organizaciones, entre ellas The Social Water, alerten sobre la llegada de una fecha donde el agua dulce se agotará y que traerá una época de dificultades para la vida en la tierra, a este suceso lo denominaron Día Cero, y es el momento donde todas las fuentes hídricas se agotarán.

El Día Cero está por llegar a varios lugares del mundo

La escasez de agua ya está sucediendo en diferentes lugares del mundo, un ejemplo a menor escala, es lo que pasa en Bogotá, donde el gobierno distrital ha llevado a cabo cortes de agua programados para recuperar el nivel de los embalses que nutren de agua a sus habitantes. Pero que no deja de ser una medida de prevención.

Por lo que si queremos dimensionar los impactos de un posible Día Cero como lo alertan los expertos, debemos tomar como ejemplo lo que sucedió en la Ciudad del Cabo en Sudáfrica en 2018, donde a raíz de las altas temperaturas y la sequía de las 6 presas principales de la ciudad, el gobierno decreto la llegada del Día Cero, momento en el que se cerraría el acceso de agua potable a todas las llaves de la ciudad, limitando el uso del agua a 25 litros por cada habitante y que serían entregados en volquetas.

Esto suena insuficiente si tenemos en cuenta que una persona promedio en Colombia gasta 77 litros de agua al día para satisfacer sus necesidades básicas como lo es la higiene y la preparación de alimentos.

¿Qué tan lejos está el mundo del día cero?

Aunque sería ambiguo dar una fecha exacta para la llegada del momento en que el agua ya no llegue a las llaves de los hogares, sabemos qué pasará al menos en los próximos 30 años, de no cambiarse el estilo de vida de las personas, pues las precipitaciones y el nivel de los embalses cada vez serán más escasos. Por eso, el llamado de organizaciones como The Social Water es a que comprendamos que los recursos naturales que ofrece la Tierra son limitados.

¿Qué podemos hacer para evitar la llegada del día cero?

Las recomendaciones que nos brindan organizaciones como The Social Water para evitar que el planeta se quede sin agua dulce son:

- Limitar el tiempo de ducha a 5 minutos

- Cerrar el grifo mientras se lavan los dientes

- Utilizar la lavadora con la carga completa

- Reutilizar el agua de lluvia

- Reducir la frecuencia del lavado de motos y carros