Menor paralizó vuelo de Santa Marta a Bogotá porque no quería ponerse el cinturón de seguridad.

Un incidente inusual en el aeropuerto de Santa Marta requirió la intervención de las autoridades cuando un niño se negó a abrocharse el cinturón de seguridad, lo que ocasionó el retraso de un vuelo con destino a Bogotá.

La tripulación del vuelo 4049, programado para despegar a las 8:20 a.m., anunció: “Estimados pasajeros, les informamos que si no se cumplía con las regulaciones del vuelo no podíamos iniciar el vuelo, no se cumplió y tuvimos que regresar. Ahora estamos esperando que los pasajeros que no cumplen con la regulación hagan el favor de desembarcar”. Este mensaje fue resultado de repetidos intentos por parte de la tripulación para que un padre sentara a su hijo y le pusiera el cinturón de seguridad. Ante la negativa del menor, la capitán del vuelo decidió regresar a la posición de embarque por motivos de seguridad, según informó Noticias Caracol.

Con la asistencia del personal de seguridad del aeropuerto y la Policía, se solicitó al padre que descendiera del avión junto con su hijo. El reglamento aeronáutico establece estrictas medidas de seguridad para situaciones como esta, y la tripulación actuó en consecuencia para garantizar la seguridad de todos los pasajeros.

Alex Yesid Vega, experto en el sector aeronáutico de la Universidad EAN, respaldó la acción de la tripulación, afirmando: “Se obró bien por parte de la tripulación, porque las medidas de seguridad, tanto para el desarrollo del vuelo como para las demás personas, son de obligatorio acatamiento”. De igual manera, el capitán Juan Esteban Villa, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, destacó la importancia de que todos los pasajeros se mantengan sentados y con el cinturón abrochado en todas las fases del vuelo, señalando que esto es fundamental para mejorar los estándares de seguridad según la regulación aérea.

Finalmente, la aerolínea informó que el itinerario sufrió una demora de una hora y que el padre y el niño fueron reprogramados en el siguiente vuelo disponible.