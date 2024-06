Amenazan a periodista de Caracol Radio después de que Jota Pe Hernández lo expuso en sus redes

En los últimos días se ha discutido mucho el papel que tuvo el senador de Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido Hernández, mejor conocido como Jota Pe Hernández, en la posesión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Esto se debe a que hubo una gran confusión debido a que el congresista no fue invitado por la Presidencia a participar en la ceremonia.

Esto lo puso en evidencia el periodista de Caracol Radio Orlando Villar, quien le hizo un minucioso seguimiento a la visita que hizo Jota Pe Hernández a El Salvador. La información que recopiló no fue bien vista por el congresista, quien arremetió contra él, además de que publicó un video en el cual expuso su fotografía y su nombre.

Ante estos hechos, Caracol Radio y el Grupo Prisa emitieron un comunicado advirtiendo que el periodista Villar habría recibido amenazas y agresiones en su contra después de que se publicó el video del senador Jota Pe Hernández.

“Frente a las publicaciones del senador, en las que señala con nombre y fotografía al periodista de Caracol Radio, a través de sus redes sociales viene recibiendo amenazas contra su vida y ataques personales, lo que constituye además de un riesgo sobre su seguridad, una forma de violencia e intimidación”, señalaron en su comunicado de prensa.

Y no solo le pidieron al congresista frenar este tipo de acciones, sino que también les solicitaron “vigilancia especial” sobre el caso a entidades como la Defensoría del Pueblo, la Fundación para la Libertad de Prensa, la Comisión de Ética del Senado de la República y la Comisión de Ética del Partido Verde.

Las declaraciones de Jota Pe Hernández

En efecto, a través de sus redes sociales el congresista había publicado un video en el cual respondía a un reportaje realizado por Villar en Caracol Radio.

“Quiero desmentir el ataque sucio y dañino que me ha hecho el periodista de Caracol Radio Orlando Villar y que ha sido replicado por otros medios. Este señor ha manifestado que yo nunca estuve invitado a la posesión presidencial de Nayib Bukele y que, de hecho, se hizo un montaje para hacer parecer lo que no era”, aseguró Jota Pe Hernández.

De acuerdo con el congresista, sí fue invitado, pero no por la Presidencia de El Salvador, sino por un diputado de ese país.

Pues bien, las versiones no reñían con la realidad. De hecho, el periodista Villar había señalado que, tras comunicarse con fuentes de la Presidencia de El Salvador, había constatado que Jota Pe Hernández no había sido invitado por el Gobierno.

Más tarde, dio a conocer la versión del diputado que le permitió ingresar a Jota Pe Hernández junto a otros salvadoreños.

“Me acuerdo de que me dijo que si había la posibilidad de ir a la toma de posesión, a lo que yo le dije que con gusto. Le dije de dónde iba a salir el bus con la gente de la diáspora , que si él quería ir con la comitiva de la diáspora, que con gusto le conseguía un espacio ahí. Entonces él me dijo que sí, y recuerdo que me mandó el pasaporte de él y el de un par de acompañantes, me dijo que era de equipo técnico”, indicó el diputado salvadoreño Cristian Guevara en conversación con Caracol Radio.