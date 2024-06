Conozca qué es la “Bóveda del Fin del mundo” y el papel que juega para la supervivencia de las personas

Prácticas como la agricultura, la minería y la deforestación han llevado a que varios gobiernos observen con preocupación cómo la biodiversidad de las plantas está en riesgo debido a que en los últimos 250 años se han perdido al menos 600 ejemplares, desde árboles, hasta rosas. Es por eso que en los rincones de la helada Noruega se creó una bóveda que resguarda la vida de las plantas y de paso asegura la existencia de la humanidad.

La Bóveda de Semillas

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard es un proyecto donde más de 150 países han colaborado conjuntamente con el fin de asegurar el futuro de la biodiversidad de las plantas. A través de una estrategia que busca recolectar ejemplares de cada semilla existente en el mundo para su correspondiente almacenaje.

La denominada ¡Bóveda del fin del mundo! Sirve como un depósito donde cada uno de los bancos de semillas del mundo resguarda ejemplares de sus plantas en caso de que una posible guerra mundial o una catástrofe natural lleven a la extinción de una especie vegetal.

Esta estrategia de respaldo genético, que ha logrado albergar más de un millón de semillas de cada rincón del planeta y que representa la evolución de 10,000 de años de historia agrícola, busca asegurar el futuro en procesos de alimentación para toda la humanidad. Esto se debe a que, en dado caso que se presente una crisis alimenticia por la falta de diversidad de granos, se logre contar con las herramientas necesarias para hacerle frente.

La bóveda es una fortaleza impenetrable

El fundador de la Bóveda Svalbard Cary Foewler propuso la idea de construir esta estructura en Noruega debido a que es un lugar de difícil acceso para cualquier persona, pues ningún estudioso o científico tiene permitido su ingreso a no ser que se vaya a añadir o sustraer algún ejemplar, y razón más importante, “Es un lugar que da garantías para la conservación de las semillas, pues en caso de fallas eléctricas las densas capas de hielo que recubren la edificación servirían como un refrigerante natural. Manteniendo temperaturas de al menos 5 grados bajo cero”

Cabe mencionar que durante los 16 años que la edificación ha existido solo ha sido abierta una vez, esto en el marco de la guerra civil en Siria, en donde luego de resuelto el conflicto bélico el estado Sirio pidió a los encargados del manejo de la bodega el retiro de las semillas de algunas plantas que se perdieron durante la contienda.

Este ejemplo demostró la importancia de tener un respaldo genético para las semillas, y reafirmo la idea de seguir fortaleciendo iniciativas como esta para poder asegurar un futuro próspero en términos de biodiversidad.

¿Cómo se cuidan las semillas?

Los especímenes de plantas son resguardados en una estructura de 130 metros de profundidad. Esta estructura se encuentra ubicada en las montañas congeladas y está situada a más de 130 metros sobre el nivel del mar. Esto se hace para garantizar que todas las semillas sean conservadas de la mejor manera posible.

Una de las cosas que más asombran a las personas a la hora de hablar del “Arca de Noé, de las plantas”, es que su estructura fue pensada para ser resistente a erupciones volcánicas, terremotos de hasta 10 grados en la escala de Richter y la radiación solar.

Esta es una alternativa para el futuro pero no es la solución

A pesar de que la bóveda de Svalbard es un avance para la conservación de la biodiversidad vegetal, es importante reconocer que estas alternativas no son una solución completa a problemas como la deforestación, la ganadería y la explotación de suelos. Para abordar esta clase de problemáticas se necesitan implementar estrategias como la agricultura sostenible, el uso de energías renovables y la reducción de combustibles fósiles, con el objetivo de que las plantas no tengan que ser reservadas, si no cultivadas sin correr el riesgo de desaparecer.