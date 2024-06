En video: “Ucrania nos mintió”, mercenario colombiano capturado en Rusia

Se ha viralizado en las últimas horas un video compartido por el Ministerio de Defensa de Rusia, en el que se ve a un mercenario colombiano capturado por tropas rusas, luego de combatir al lado del Ejercito de Ucrania. Lo impactante de las imágenes es ver el estado físico del hombre que según el interrogatorio que le hacen, nació en la ciudad de Cali.

PUBLICIDAD

Lo llamativo del video, es que el individuo que se presenta con el nombre de Miguel Ángel Cárdenas, explica los motivos por los que decidió salir del país e irse a la guerra que actualmente pasa entre Rusia y Ucrania. Allí él afirma que fue por medio de la plataforma de TikTok donde vio el aviso de reclutamiento de soldados, en el que asegura que le pagaban por defender las banderas ucranianas.

Allí el hombre de 33 años de edad, explicó que una vez llegó a territorio ucraniano, recibió entrenamiento de polígono y en menos de una semana ya estaba combatiendo. Además que a su llegada no le hicieron ningún contrato laboral, por lo que nunca le pagaron.

“Con los ucranianos no teníamos mucho contacto, solamente lo de la comida y otra vez nos reguardaban en una especie de sótano porque no nos dejaban salir ya que nos decían drones. Yo me rendí al Ejército de Rusia puesto que no quería fallecer; me di cuenta que Ucrania nos mintió, nos dijo que íbamos solamente a cuidar y terminamos ahí acribillándonos”, manifestó el mercenario colombiano.

El interrogatorio ha sido publicado por varias agencias internacionales, incluída RT, dejando varios comentarios en redes sociales donde por un lado le recriminan al soldado colombiano por tomar esa decisión, pero otro lo respaldan por su “valentía”. Lo cierto es que el mismo embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, se refirió a este tema.

“Van 51 colombianos muertos que se han ido como mercenarios a Ucrania! Estoy tramitando la repatriación del cadaver del último muerto en combate hace 3 días. Gracias a Embajada de Polonia que es puente de comunicación y dolorosos trámites. NO VAYAN A MATAR Y MATARSE en una guerra ajena sólo por dinero. Pésima idea! Es una trampa mortal. Literalmente carne de cañón!”, escribió en cuenta de “X”, el diplomático.