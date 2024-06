Dakota Fanning: “Me siento atraída por las ideas del feminismo”

Tom Cruise le regaló un Ipod, Denzel Washington una enciclopedia infantil, Sean Penn varios discos y Robert De Niro una colección de DVD de Disney, pero para Dakota Fanning trabajar con esos actores de Hollywood no es nada extraordinario, sino algo que forma parte de su realidad. Actriz desde la infancia, Dakota regresa a la gran pantalla con ‘Los Vigilantes’, el debut como directora de Ishana Night Shyamalan, la hija del aclamado director M. Night Shyamalan.

Fanning explicó cómo Shyamalan tenía la visión de un líder durante el rodaje. “Ishana escribió el guión y lo dirigió; me cuesta creer que sea la primera vez que dirige un largometraje. Tuvo una idea muy clara de lo que buscaba visualmente al dirigir a los actores. Cuando estás haciendo una película en la que tienes que enfrentarte con cosas que no puedes ver, la única persona a la que puedes recurrir es al director para que te guíe cuando no estás seguro de lo que estás haciendo” apunta la actriz.

Fanning da vida a Mina, una mujer que encuentra refugio junto a tres extraños que son observados y acechados por criaturas misteriosas cada noche. “Como mujer joven, es inevitable sentirme atraída por las ideas del feminismo, la feminidad y la maternidad. Esta es una historia de madre e hija, pero no es solo para una audiencia femenina. Las mujeres en esta película son todas fuertes y poderosas, y espero que trascienda más allá de los estereotipos”.

Basada en un cuento folclórico irlandes, la cinta tiene muchos elementos del suspense y el terror que tanto hemos visto en el cine de autor del padre de la realizadora, M. Night Shyamalan. “Definitivamente, este filme se encuadra en ese género, sin embargo también tiene un elemento psicológico. En la película ni siquiera estás seguro de qué te asusta, pero sabes que tienes miedo. Me encantan este tipo de historias porque combina sustos, sangre, violencia, y sutileza. Es una combinación maravillosa” revela la actriz. Un conjunto de circunstancias aterradoras que la misma Dakota ha vivido alguna vez. “Es una analogía del autodescubrimiento emocional. Es algo que mucha gente experimentamos es ese momento intermedio en el que no eres niño y tampoco eres un adulto experimentado. Mina intenta encontrar algo que está perdiendo, aunque lo hace en circunstancias muy extrañas”. Fanning, que asistió al estreno de ‘Los Vigilantes’, compartió valiosos consejos extraídos de su extensa carrera para la próxima generación de estrellas infantiles. “Mientras te guste lo que haces, estás en el lugar correcto”, aconsejó Fanning, enfatizando en la importancia de sentir pasión por el oficio, incluso cuando enfrentan entornos complicados.

La actriz, que acaba de cumplir 30 años el mes pasado, comenzó a actuar en televisión y el cine a la edad de seis años, aunque su saltó a la fama no se dio hasta que protagonizó junto a Sean Penn ‘I Am Sam’ de 2001, obteniendo una nominación al premio Screen Actors Guild cuando tenía ocho años, lo que la convirtió en la nominada más joven de la historia. Si bien muchos niños actores no sobreviven a sus éxitos iniciales, Fanning admite que siempre supo que la suya era una carrera larga y aprendió a hacer la transición pasando tiempo lejos de Hollywood, en la Universidad.

"Esta es una historia de madre e hija, pero no es solo para una audiencia femenina. Las mujeres en esta película son todas fuertes y poderosas, y espero que trascienda más allá de los estereotipos". — Dakota Fanning, actriz

Al igual que su hermana menor, Elle Fanning, demuestra tener los pies sobre la tierra. “Cuando era niña, fingía que no era conocida y actuaba ignorando la fama, trabajando en algo que me ha gustado desde siempre. Luego, no me quedó otro remedio que adaptarme. Creo que se pone demasiado énfasis en la transición que viven los actores infantiles cuando alcanzan la adolescencia. Eso me costó más que la transición a la época adulta. Ahora tengo que sufrir otra transición como actriz de 30 y luego vendrá otra a los 40. Los papeles siempre están cambiando y, como mujer, siento que vivo en una transición constante. Reconozco que trabajar desde niña en Hollywood rodeada de adultos me ha hecho madurar deprisa, pero siempre he sido así. Me gusta aprender, me gusta mi trabajo, ya no soy una adolescente, ni creo que haya decidido crecer deprisa”.

Para Fanning, su proyección en Hollywood es un reto personal. “Yo sé lo que quiero hacer con el resto de mi vida, sé que puede sonar extraño, pero desde que era niña supe que quería ser actriz para siempre. Si mañana dejara de trabajar, sé que habré vivido lo que quería. Mi profesión me ha enseñado a vivir el momento, a sentir la inseguridad de los actores. Yo lo único que sé seguro es que quiero continuar trabajando como actriz el resto de mi vida y ese es un buen sentimiento”. Tras el aclamado estreno de ‘Ripley’ en Netflix, donde daba vida al personaje que inmortalizó Gwyneth Paltrow en la cinta del mismo título, Fanning reconoce sentirse en un gran momento. “Soy muy afortunada por las oportunidades que me han brindado, sé que muchos actores no tienen tanta suerte, supongo que yo estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Ahora mismo lo único que quiero es continuar con mi carrera interpretando personajes significativos para mí”.

En su intensa pero corta carrera ha trabajado con Spielberg, con Tom Cruise, con Denzel Washington, con Michelle Pfeiffer y Sean Penn. “La industria se encuentra en un periodo de cambios. Hay que sumar más puntos de vista, perspectivas diferentes que son importantes en el arte y en las historias que contamos. Necesitamos que haya mayor representación femenina. Este proyecto fue emocionante porque está dirigido por una mujer joven con una gran visión que además ha escrito el guion”. Ahora que asume una nueva posición dentro de la industria, Fanning quiere aportar su granito de arena. “Puede que acabe dirigiendo, no lo sé. En última instancia, donde más cómoda me siento es en un rodaje de filmación. No me interesa el glamour, sino el proceso artesanal de crear un personaje y contar una historia”.

