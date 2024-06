Sicarios asesinaron a una joven cuando estaba atendiendo su local

El caso de sicariato quedó grabado por las cámaras de seguridad del sector, que captaron el momento en el que llegaron los asesinos, revisaron el lugar, confirmaron que era el blanco del ataque y llevaron a cabo el crimen. El hecho se registró en departamento del Quindío, en donde la joven de 24 años fue brutalmente asesinada en su local comercial el pasado 27 de mayo.

La víctima fue identificada como Angélica María Herrera, que fue asesinada cuando estaba en el interior de su local, ubicado en el municipio de Montenegro.

Sicarios asesinaron a joven dentro de su local en Montenegro, Quindío

En el local, la joven ofrecía servicios de decoración en eventos, un negocio que había iniciado poco después de haber terminado su carrera de Trabajo Social en la Universidad del Quindío.

“La víctima se encontraba dentro del establecimiento y en esos momentos sin mediar palabras fue impactada en varias ocasiones con arma de fuego por dos sujetos, quienes emprendieron la huida en una motocicleta”, dijo el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía de Quindío.

El ataque sicarial quedó grabado por la cámara de seguridad exterior del local, en donde se evidencia que uno de los sicarios, que estaba vestido de negro y con el casco puesto, se había equivocado y había entrado a otro de los locales, pero el cómplice que lo esperaba en una motocicleta, le indicó cuál era el correcto.

Así fue como entró y de inmediato le disparó directamente a Angélica María, ocasionándole la muerte en el instante.