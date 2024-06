Estados Unidos anunció que procesos de asilo serán más estrictos y se complica para los ilegales

Este miércoles, 5 de junio, se conoció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una proclama presidencial para suspender temporalmente la entrada de ciertos no ciudadanos en la frontera sur debido a que hay un número elevado de encuentros fronterizos y por esto los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia emitieron una regla final provisional que restringe la posibilidad de ser aceptados cuando solicitan asilo. Por el momento se suspende la entrada y las medidas finalizarán en 14 días calendario, cuando el promedio de los encuentros sean menos 1.500 en un periodo de 7 días.

Además, indicó que se volverá a aplicar esta medida si en promedio durante 7 días se reportan 2.500 o más encuentros fronterizos.

Nueva regulación para inmigración a Estados Unidos

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional , la nueva regulación incluye tres cambios principales al procedimiento actual bajo el Título 8 de las autoridades de inmigración durante los periodos de mayor número de encuentros fronterizos:

En primer lugar, los no ciudadanos que crucen la frontera sur ilegalmente o sin autorización, por lo general no serán elegibles para asilo , salvo en circunstancias excepcionalmente apremiantes y a menos que estén exentos por la proclama presidencial.

, salvo en circunstancias excepcionalmente apremiantes y a menos que estén exentos por la proclama presidencial. En segundo lugar, los no ciudadanos que crucen la frontera sur y sean objeto de un procedimiento de remoción expedita mientras esté en vigor la limitación sólo serán referidos para una verificación de temor creíble con un oficial de asilo si manifiestan o expresan temor a regresar a su país de origen o al país al que serán removidos, temor a ser perseguidos o torturados, o una intención de solicitar asilo.

o al país al que serán removidos, temor a ser perseguidos o torturados, o una intención de solicitar asilo. En tercer lugar, Estados Unidos seguirá cumpliendo sus obligaciones y compromisos internacionales examinando a las personas que manifiesten temor, tal como se ha indicado anteriormente, y que no puedan acogerse a una excepción a la regla de suspensión de remoción y a las protecciones de la Convención contra la Tortura, según un estándar de probabilidad razonable de persecución o tortura, que es un nuevo estándar sustancialmente más alto que el que se aplica actualmente bajo la regla de Elusión de Vías Legales.

¿Qué pasa para quienes quieran pedir asilo después del 5 de junio de 2024?

A partir del 5 de junio de 2024, los procedimientos de asilo y aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos serán mucho más estrictos.

Ahora, los no ciudadanos cuya entrada sea suspendida, incluidos aquellos que cruzan ilegalmente entre puertos de entrada en lugar de usar una vía legal y no logren demostrar que tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos:

por lo general, no serán elegibles para asilo ,

, serán removidos a su país de origen o tercer país,

enfrentarán, al menos, una prohibición de reingreso de al menos 5 años

enfrentarán posibles cargos criminales.

“Cruzar la frontera de Estados Unidos entre puertos de entrada es peligroso e ilegal. Los migrantes se enfrentan a muchos peligros a lo largo del viaje. Los contrabandistas, los delincuentes, los carteles y los malhechores se aprovechan de los migrantes vulnerables, que corren el riesgo de ser secuestrados, extorsionados y podrían enfrentar otras amenazas a su seguridad personal. El terreno es peligroso y se corre el riesgo de problemas médicos como lesiones, insolación y deshidratación o ahogamiento. Los migrantes que sean sorprendidos cruzando la frontera ilegalmente enfrentarán arresto, detención y remoción de Estados Unidos por parte del Departamento de Seguridad Nacional”, indicó el gobierno de Estados Unidos.

Además, indicó que los migrantes podrán tener una prohibición de cinco años para regresar a Estados Unidos y posibles sanciones penales adicionales.