Economía de guerra: ¿Cómo llegar a fin de mes?

Uno de los mayores problemas de los colombianos, es que la plata que reciben por motivo de su salario, logre alcanzarles para solventar los gastos que se presentan a finales de mes. Es por esta razón que desde Publimetro hacemos un análisis de la economía personal y compartimos tips para que la plata rinda.

La economía colombiana fue de las que menos creció en el primer trimestre de año, en comparación con los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, ya que el Producto Interno Bruto - PIB, se ubicó en 0,7%.

Este escenario sumado todavía a una alta inflación que con corte a abril de 2024 está sobre 7,16%, resiente los bolsillos de los ciudadanos, pues aún hay algunos productos básicos en la canasta familiar que no bajan sus altos precios.

Lo anterior es importante para tener en cuenta la actual economía de los hogares en el país, donde la gran mayoría hace lo posible para llegar a final de mes con dinero.

Para Jeisson Andrés Balaguera, director ejecutivo de Values AAA, Banca de Inversión, lo fundamental para que una persona tenga solvencia económica, es destinar cierto porcentaje de su salario en ahorro, además de evitar los llamados “gastos hormiga”.

“El 33% debería ir destinado a ahorro, una vez tenga un ahorro considerable debería empezar a realizar inversiones, pero siempre y cuando en la medida de las posibilidades no tenga deudas con tasas de interés que me generen costos más altos que lo que me retornan las inversiones. El resto debería ser destinado para los costos y obligaciones normales de cualquier persona. Lo importante es hacerse la pregunta de que si yo dejara de recibir ingresos cuánto tiempo podría aguantar con los costos fijos que tengo” explicó el analista.

¿Qué son los gastos hormiga y porqué debo evitarlos?

La definición de gasto hormiga es aquel consumo que parece inofensivo, pero que con un tiempo prolongado puede terminar afectando la economía de la persona o impidiendo un ahorro real.

Andrés Balaguera lo pone en el siguiente ejemplo:

“Si todos los días compramos un café que pueda costar 7 mil pesos y lo multiplicamos por 20 días estamos hablando de 140 mil pesos mensuales, costos que seguramente pueden cubrir variables más importantes de una persona”.

Aunque este tipo de consumos suelen tener una importancia diferente en cada una de las personas, estos son algunos ejemplos de gastos hormiga.

- Almuerzos constantes fuera de casa

- Café en las mañanas

- Recargas de celular

- Suscripciones a aplicaciones y servicios

Evitar endeudarse

Otro factor determinante a la hora de ahorrar y llegar con plata a finales de mes, es evitar el endeudamiento que genera el pago de intereses y por lo tanto puede producir un estancamiento de su economía.

El director ejecutivo de Values AAA recomienda que si la persona decide hacerse cargo de una deuda, busque la mejor tasa de interés en el mercado y asuma esta responsabilidad en el menor tiempo posible.

Es clave resaltar que debe evitar al máximo los famosos “préstamos informales” conocidos popularmente como “gota a gota”, por lo que una institución financiera debidamente acreditada debe ser la opción.

En Colombia un informe de la Superfinanciera a principios de este año, detalló que la tendencia del endeudamiento en los colombianos ha venido en declive, pero de la misma manera se atrasan en sus pagos.

Esto en gran medida se debe a los incrementos en las tasas de interés por parte del Banco de la República y la inflación, en medio de la desaceleración económica.

“El Colombiano en general especialmente en las ciudades tiene un perfil de tendencia hacia obtener créditos para poder adquirir sus bienes, productos o servicios, lo cual no es malo, pero lo que sí es malo es no saber usar el crédito adecuadamente”, señaló Balaguera, experto en finanzas.

Ojo con las estafas

Y si la economía está difícil y cada peso cuenta, evite perderlo cayendo en fraudes o robo, más teniendo en cuenta las diferentes y avanzadas modalidades que actualmente hay.

Según un estudio de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en el país alrededor del 19% de los usuarios de e-commerce, experimentaron fraude en el último año.

Adicionalmente, el 14% manifestó haber sufrido algún tipo de estafa al efectuar transacciones en redes sociales, también conocido como comercio social.

“La mejor herramienta para evitar una estafa, es asegurarse de que la entidad con la que estoy haciendo una inversión, esté vigilada por la superintendencia financiera, y que tenga los permisos para poder captar dinero, así como poder asesorarse con profesionales financieros que le puedan asesorar y guiar de la mejor forma posible, preferiblemente no dejarse convencer por amigos familiares o personas conocidas porque normalmente es la estrategia que usan”, afirmó Andrés Balaguera.

Finalmente, el comercio electrónico no es el único lugar donde se da este tipo de delito, pues aún siguen presentándose estafas de tipo piramidal, algo muy común en la economía colombiana.