¿Cómo solicitar un crédito en Colombia y no ahogarse con las cuotas?

Necesita un auxilio económico rápido y seguro porque se quedó corto en el mes o desea realizar una inversión en su empresa, negocio o realizar mejoras en su hogar, estudiar o comprar un carro o vivienda por múltiples motivos en algunos momentos de la vida, los colombianos desean poder acceder a un crédito que puede cambiarles la vida o convertirse en una pesadilla si no saben cómo manejarlo con rentabilidad. PUBLIMETRO consultó a Sara Rodríguez Gómez, customer success de Enbanca, con Santiago Etchegoyen, cofundador y CTO de uFlow y María del Pilar Correa, jefe de producto de Nequi, quienes nos dieron consejos para los usuarios.

¿Qué aspectos debe estudiar un colombiano antes de pedir un crédito?

Sara Rodríguez Gómez, customer success de Enbanca, opina que los colombianos deben analizar antes la necesidad real de la deuda, evaluando si realmente necesitan el crédito y si es la mejor opción para financiar su objetivo. Es crucial que el monto solicitado se ajuste a su capacidad de pago mensual sin comprometer otras necesidades básicas. Además, deben considerar situaciones económicas en el corto y mediano plazo que puedan afectar su capacidad de pago, tales como la estabilidad laboral, posibles cambios en los ingresos y gastos imprevistos. Es fundamental comparar las tasas de interés ofrecidas por diferentes entidades financieras y considerar cómo las tasas variables pueden afectar los pagos mensuales. También es importante investigar las diferentes opciones de crédito disponibles en bancos, cooperativas y fintechs, así como revisar los plazos de pago y la flexibilidad en caso de necesitar prórrogas o cambios en el plan de pagos. Finalmente, se deben tener en cuenta los costos adicionales, como seguros obligatorios y cargos por manejo de cuenta y tecnología, que pueden incrementar el costo total del crédito.

Por su parte, Santiago Etchegoyen, cofundador y CTO de uFlow, destaca que al solicitar un crédito es crucial comprender la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés efectiva anual, ya que esta última refleja el verdadero costo del préstamo al incluir los intereses acumulados y capitalizados. Además, es esencial considerar los costos adicionales como seguros, comisiones y otros cargos que pueden aumentar significativamente el monto total a pagar. También es importante determinar el plazo adecuado del crédito, pues plazos más largos pueden resultar en cuotas mensuales más bajas pero incrementan el costo total debido a los intereses acumulados. Desde la perspectiva de las empresas financieras, es fundamental contar con herramientas tecnológicas avanzadas, como un motor de decisiones, para optimizar los procesos de evaluación crediticia, aprovechar la información de los clientes, gestionar riesgos eficientemente y ofrecer productos financieros adecuados para cada perfil.

¿Cuál es la forma más efectiva que tiene un colombiano para acceder a un crédito?

La experta Gómez de Enbanca recomienda que los colombianos deben conocer su perfil de crédito: “Es crucial entender su puntaje crediticio. Un buen puntaje puede facilitar el acceso a tasas de interés más bajas y mejores condiciones. Si su historial crediticio es reciente o tiene algunos impagos, las opciones serán más limitadas y probablemente más costosas”, recalca.

Además aconsejó utilizar plataformas como enbanca.co: Estas plataformas permiten a los colombianos conocer su historial de crédito y ver cómo son percibidos por los bancos y fintechs, ayudando a identificar las entidades donde es más probable que aprueben su solicitud de crédito en condiciones favorables.

En ese sentido, Etchegoyen, cofundador y CTO de uFlow coincide en que la forma más efectiva para acceder a un crédito es mantener un buen puntaje crediticio y demostrar estabilidad financiera. “Para ello, es fundamental pagar puntualmente todas las obligaciones financieras. Un buen historial de pagos sin retrasos es un indicativo de responsabilidad y solvencia ante las entidades financieras. Además, es crucial demostrar ingresos estables y suficientes. Las entidades financieras evalúan la capacidad de pago del solicitante para asegurarse de que podrá cumplir con las cuotas del crédito”, señaló.

¿Cómo pedir un crédito o préstamo y no ahogarse con las cuotas?

Para la experta de Enbanca es necesario que los colombianos realicen un análisis previo de capacidad de pago: “Antes de solicitar el crédito, haga un cálculo detallado de su capacidad de pago considerando todos sus ingresos y gastos. También revise los acuerdos a los que puede llegar con la entidad financiera en caso de dificultades: Si enfrenta un evento inesperado que afecta sus ingresos o gastos, comuníquese de inmediato con su entidad financiera para explorar opciones como reestructuración de la deuda o refinanciación, lo que puede incluir la extensión del plazo de pago o la reducción temporal de cuotas”, opinó.

Al respecto, Etchegoyen, cofundador y CTO de uFlow recomienda para no ahogarse en las cuotas de un préstamo “hacer un presupuesto detallado para entender cuánto puede pagar mensualmente sin comprometer otras áreas esenciales. Además, pedir solo la cantidad necesaria, evitando sobreendeudarse. Se deben elegir plazos que permitan cuotas cómodas, es decir que no sean impagables mensualmente. Pero esto en un equilibrio donde el plazo no sea excesivamente largo generando gastos financieros innecesarios. De ser posible, tener ahorros para imprevistos que puedan afectar su capacidad de pago”.

¿Es un buen momento para endeudarse en Colombia?

Los expertos aseguran que las tasas de interés parecen haber encontrado su techo en 2023 y comienzan a mostrar signos de baja que es probable sigan en los próximos meses. Esto augura que 2024 será un mejor momento que 2023 para endeudarse. “Sin embargo, no siempre podemos decidir el momento en el que debamos hacer uso de este tipo de recursos. Siempre recomendamos seguir los consejos anteriores, independientemente de la coyuntura económica”, afirmó Etchegoyen.

Una opinión más reservada tiene Rodríguez Gómez, customer success de Enbanca. “Con las tasas todavía altas, no se recomienda endeudarse en el mediano y largo plazo: Actualmente, debido a las altas tasas de interés, es preferible evitar endeudarse para compromisos a largo plazo. Las deudas de corto plazo deben considerarse solo en caso de emergencias o urgencias. Es aconsejable posponer gastos no esenciales y esperar unos meses a que las tasas de interés regresen a niveles más manejables, similares a los de 2021″.

En la plataforma de Nequi, María del Pilar Correa, jefe de producto habló de cómo los colombianos pueden acceder a dos tipos de créditos en este ecosistema financiero. “Tener un crédito con Nequi da acceso al sistema financiero. Aunque las personas sienten miedo y hay mitos de que es caro y difícil, un crédito como el que ofrece Nequi tiene muchos beneficios. Nequi busca educar a las personas para que encuentren este tipo de productos. Ofrecen dos tipos de crédito: uno es el crédito salvavidas, que va entre 100 mil y 500 mil pesos a un mes (treinta días), diseñado para cubrir imprevistos y emergencias; y el otro es el crédito propulsor, que va desde 500 mil pesos hasta 10 millones de pesos a 36 meses, destinado a proyectos a largo plazo como mejoras en negocios, compra de inventario, equipos, estudios o proyectos personales que requieren montos más altos y plazos de pago más largos”, concluyó.