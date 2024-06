“Al presidente se le respeta”: El encontronazo entre Álvaro Leyva y Juan Manuel Santos por carta a la ONU

Continúa la polémica en la esfera política debido a los rumores de que el presidente Gustavo Petro, quiera convocar a una asamblea nacional constituyente con el objetivo de revivir la reelección en Colombia. Incluso en los últimos días, el excanciller Álvaro Leyva y el expresidente Juan Manuel Santos, han mantenido una discusión en redes sociales debido a que este último le envió una carta a la Organización de Naciones Unidas (ONU), argumentando las razones de porqué en el acuerdo de paz que firmó su gobierno con la guerrilla de las Farc, no se contempla la posibilidad de una constituyente.

En el documento, un fragmento dice:

“Al transmitirle el Acuerdo Final me referí expresamente al principio de buena fe, de enorme importancia en la interpretación y aplicación del acuerdo. Lo resalto porque funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido a algunos párrafos del acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad”.

Esto molestó a Leyva quien por medio de sus redes sociales, no se quedó con nada y le contestó vehemencia.

“Tenía yo razón: Juan Manuel Santos le escribió a la ONU dando explicaciones no pedidas. ¿O sea que fue sin querer queriendo? Y de paso insinúa que Gustavo Petro actúa de mala fe. ¡Nada de eso! Al presidente se le respeta. El jefe del Estado es Gustavo Petro porque el pueblo lo decidió. Ese mismo pueblo que es hoy poder constituyente y cuya voz el primer mandatario llevará al Consejo de Seguridad. ¡Adelante Gustavo!”, dice un primer posteo en “X”, antes Twitter.

No obstante, el mismo excanciller no se quedó ahí y continuó escribiendo, incluso le insinuó a Santos “no saber lo que firmó” esto en lo cuanto al proceso de paz.

“Con su carta a la ONU dando explicaciones no pedidas y en la que no menciona que insinuó que las FFMM podrían actuar contra el gobierno, Juan Manuel Santos ha dejado claro tres cosas: 1- Que aún no entiende bien qué firmó. 2- Que olvida que no firmó a nombre propio sino de un Estado que él ya no representa. 3- Que quiere minarle la visita a Gustavo Petro al Consejo de Seguridad. Pero cero nervios. El sindicato del pasado no nos va a quitar el futuro”.