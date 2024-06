La petición de Petro a la fiscal Luz Adriana Camargo, para negociar con Olmedo López y Sneyder Pinilla

En la tarde de este viernes 31 de mayo, el presidente Gustavo Petro en la ceremonia de traspaso de mando entre los comandantes del Ejército Nacional, toco varios temas de coyuntura, pero lo que más llamó la atención fue cuando se refirió al asunto de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo UNGRD y nombró a los principales señalados, Olmedo López y Sneyder Pinilla; incluso le pidió a la la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, poner condiciones en la negociación que están haciendo ambos exfuncionarios con la justicia.

“Hay que resarcir ese episodio y obligación de este gobierno, es la justicia la que tiene que llevar a la cárcel a quienes cometieron tal ignominia contra la población. Es a la fiscal general a la cual le pido en el comienzo de su cargo que el primer resarcimiento, la primera garantía de verdad si es que quieren negociar jurídicamente, para atraer la verdad, es devolver has el último peso que se llevaron”, señaló el mandatario.

Renglón seguido, Petro comentó que aunque se ha recuperado una gran parte del dinero perdido, aún faltan “decenas de miles” de millones de pesos.

“Impedimos que se hurtaran centenares de miles de millones de pesos, pero aún salieron algunos, decenas de miles que deben ser devueltos, uno tras otro. No pueden haber beneficios jurídicos sin la devolución del dinero público, el dinero de todas y de todos, esa tiene que ser la garantía para el perdón que alguno de ellos me pidió a través de sus largas entrevistas en los medios de comunicación. Perdón puede haber, claro que sí, siempre lo habrá, pero ese perdón necesita de la verdad de las garantías de no repetición”, complementó el jefe de Estado.

Por otro lado, Petro finalizó le pidiéndole al Ejército, estar pendiente ante las irregularidades que han habido en el armamento de la nación.