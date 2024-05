“No les importa desmembrar un bebé, les da más pesar un toro de de 1.600 kilos”: María Fernanda Cabal

Para las 2 de la tarde de este martes 28 de mayo estaba programado que la plenaria de la Cámara de Representantes empiece a discutir en último debate el proyecto de ley que prevé prohibir las corridas de toros en Colombia. De lograr los votos necesarios, la iniciativa solo tendría que ser sancionada por el presidente Gustavo Petro para convertirse en ley. En la antesala de la deliberación, varios figuras públicas se han pronunciado sobre este tema, incluida la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

La congresista estaba participando en una discusión en la Comisión Primera del Senado donde se debatía el proyecto de ley Sara Sofía, que busca crear mecanismos para garantizar la búsqueda ágil de niños y niñas que son reportados como desaparecidos por sus familiares.

Allí, Cabal se refirió al aborto, que fue despenalizado por la Corte Constitucional hasta la semana 24 de gestación (después de ese momento, las mujeres pueden abortar en tanto cumplan con tres causales: malformación, riesgo para la vida de la madre o violación).

“De 24 semanas nació mi sobrino. Enterito, chiquito, pero enterito. A esos sí no les importa desmembrar un bebé en el vientre. Les da más pesar un toro de 1.600 kilos con cachos. Eso les da un pesar. Un bebé no. Entonces, toda esa tergiversación de valores antinatura no queremos que se siga replicando aquí”, señaló la senadora en su intervención.

Proyecto contra las corridas de toros, a punto de ser ley en el Congreso

Lo cierto es que la discusión sobre la prohibición de las corridas de toros. Así lo advirtió uno de los autores del proyecto de ley, el congresista Juan Carlos Losada, a través de su cuenta de X (antes Twitter).

“Superadas todas las “jugaditas” de los taurinos, hoy estamos listos para discutir y votar en último debate el proyecto que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Vamos con toda, seguros que lograremos abolir la tortura disfrazada de cultura”, explicó el congresista.