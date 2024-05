“Enredando a ingenuos bodegueros”: Periodista de ESPN se le fue con todo a Gustavo Petro

Como ha sido común de los anteriores gobiernos, el actual mandato del presidente Gustavo Petro, ha tenido fuertes críticas y detractores por los programas y proyectos que quiere implementar, incluso, dentro de las personas que suelen no apoyar las ideas de los mandatarios, sobre salen figuras públicas, es así como en esta ocasión, un viejo conocido del periodismo deportivo, volvió a criticar al jefe de Estado.

Se trata del periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez, quien actualmente hace parte de la mesa de trabajo de F90 Colombia, de la cadena televisiva de ESPN. Vélez ha sido reconocido por ser un acérrimo contradictor de la administración de Gustavo Petro, en esta ocasión el comunicador escribió en sus redes sociales:

“De verdad que le pasa a nuestro presidente ????? Ahora si es tema de preocuparnos”, inició con una primera publicación el periodista, donde más adelante complementó:

“Además todo es culpa o de Uribe , o de Duque , o de Santos o de los demás……… dos años para el cambio y……….. solo en discursos y enredando a ingenuos bodegueros”.

De la misma manera, ‘Pacho Vélez’ quien también ha comentado partidos de fútbol finalizó haciendo referencia a la actual situación del país, donde según él “estamos jodidos”.

“No hay un solo día que no salga algo para demostrar que estamos jodidos…… que viva el verdadero cambio pero con este man no lo será”, escribió el comunicador en su cuenta de “X”, antes Twitter.

Las redes sociales como es usual, generaron todo tipo de reacciones ante lo publicado por ‘Pacho Vélez’:

“Está muy bien la crítica. Es su derecho. Lástima que lo haga solo ahora. No antes con otros gobiernos malos, muy malos”; “Ponete a hablar de fútbol, no manches el periodismo deportivo”, fueron algunas de las respuestas de los usuarios en “X” a los mensajes de Vélez.