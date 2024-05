Amenazan a comediante que hizo pesado chiste de la muerte de un joven en el Baum Festival

La noticia de la muerte del joven Carlos David Ruiz durante el Baum Festival en Corferias conmocionó a Bogotá y a toda Colombia. Tras esta noticia, el comediante Camilo Pardo despertó una gran polémica en las últimas horas porque hizo un chiste sobre el hecho a través de su cuenta de X (antes Twitter) que causó indignación en las redes sociales.

PUBLICIDAD

“El muchacho del Baum es el verdadero aguafiestas”, trinó Pardo, conocido por su programa web de comedia F*ck News, que presenta junto al también comediante Camilo Sánchez.

Pues bien, la publicación de Pardo no solo causó múltiples críticas contra Pardo, sino que también le valió una amenaza. “Ojalá no me lo encuentre en la calle, por que aun sin conocer a ese pelado o a su familia hasta a mi me dan ganas de volverlo mierda si lo veo (sic)”, le escribió un usuario cuyo avatar es Dickson en la red social X.

La respuesta de Camilo Pardo

El comentario amenazante, a su vez, también generó múltiples cuestionamientos en redes. Aunque algunos reconocieron que la burla de Pardo era desconsiderada con los familiares del joven Carlos David Ruiz, también señalaron que el chiste no ameritaba una amenaza contra la integridad del comediante.

“En vez de preguntar por qué el muchacho apareció fallecido, por qué los organizadores no permitieron la búsqueda y de más que por un chiste. Si no le gusta bloquee y deje de sufrir por lo que no controla”, señaló otro usuario en su cuenta de X.

Pardo, sin embargo, prefirió tomarse la amenaza con humor. “Que no les guste un chiste está bien, que no les parezca chistoso está bien, que yo no les caiga bien está bien. Pero esto no está bien, quien se apellida Dickson??? (SIC)”, escribió Pardo también en su cuenta de X.