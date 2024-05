Humberto de la Calle corrigió al presidente Petro sobre si el acuerdo de paz permite una constituyente

En los últimos días el presidente Gustavo Petro culpó al expresidente Juan Manuel Santos por el poco avance que ha tenido el país en cuanto a la implementación de los acuerdos de paz. Desde un concejo de seguridad en Popayán, Petro aseguró que Santos, en su momento, dejó varias ‘trampas’ dentro de los acuerdos de paz con las Farc, lo que le ha impedido implementar los acuerdos en el país. Además, dijo que según lo pactado en los acuerdos de paz, puede implementar una constituyente ya que, según aseguró el mandatario, carias leyes que se aprobaron dentro del los acuerdos están por encima de la constitución.

Frente a esto, el exnegociador Hubert de la Calle aseguró que se vio obligado a realizar aclaraciones sobre los acuerdos, además, aseguró que, “no había querido opinar sobre esto porque me parecía realmente tan descabellado que se crea que en los acuerdos se pactó una constituyente o que los acuerdos permiten realizar una. Creí que no valía la pena, pero en la medida que la discusión subió incluso a nivel presidencial quiero contarle a los colombianos que fue lo que se acordó en la Habana al respecto”.

De la Calle aseguró que, “al principio y reiteradamente las extintas Farc pretendieron pactar una constituyente. Nosotros como delegación del Gobierno reiteradamente negamos esa hipótesis. Yo, a nombre del Estado, dije que esa no era una posibilidad aceptable”. Sumado a esto, el exnegociador aseguró que, “precisamente el plebiscito fue lo que se pactó para evitar ese camino de la constituyente que siempre estuvo fuera de consideración por parte del Gobierno”.

Finalmente, de la Calle terminó diciendo que, “no es cierto que en lo acordado esté implícita una autorización para acordar una constituyente. Y mucho menos la tesis que dice que las partes se ponen de acuerdo por fuera de la legalidad colombiana, a través del Concejo de Seguridad o de otras ideas descabelladas, e impone una constituyente por fuera de las normas legales”.