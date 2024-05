Indignación por hombre que amarró a un perro a una alcantarilla y lo golpeó

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se denuncia el maltrato a un perro en Medellín . En las imágenes se observa a un hombre, que se presume es el dueño, que tiene al animal amarrado a la rejilla de una alcantarilla, se acerca, desata la cuerda, se sienta en el suelo y lo empieza a golpear.

De acuerdo con la denuncia, el hecho se registró en el parqueadero de la Biblioteca de Belén, en donde el hombre, que camina con bastón por alguna discapacidad en sus piernas, agrede al perro.

Hombre agredió a un perro en Medellín

La publicación de Denuncias Antioquia indicó: “rechazo total a estas situaciones con nuestros peludos. Sucedió en el Parqueadero Biblioteca de Belén” y acompañó con el video en el que en todo momento se observa al perro sumiso y temeroso mientras es agredido por el sujeto.

Los usuarios de internet de inmediato se pronunciaron al ver la noticia diciendo que: “Por eso es que está así, lo inválido también es mental”, “Lamentable pobre perrito, y es que todas las personas que tienen alguna discapacidad, en su gran mayoría son resentidos y se descargan con los animalitos, ojalá lo encuentren y le hagan su buena multa y rescaten al perrito”, “Algo si he realizado, cuando veo alguien sobre todo adultos mayores con bastón me retiro de su lado si voy con un perrito... Ya me ha pasado que les han querido pegar con el bastón. En este caso este infeliz resentido se desahoga con el perrito, no lo exime de una multa y sanción”, “Yo paso todos los días por ahí, menos mal hoy no pasé porque jumm le hubiera quitado ese bastón a ese desgraciado y le doy con el bien duro” y “Por qué no llamaron al 123 y denunciaron a este criminal @FiscaliaCol debe tener un teléfono para casos de agresión a niños, animales, mujeres. Esto es para ser arrestado 1 año por lo mínimo”.