Petro advierte con decretar “emergencia económica” si no se aprueba cupo de endeudamiento

El presidente Gustavo Petro ha asegurado vía redes sociales, que si el Congreso de la República no aprueba el proyecto de aumentar el cupo de endeudamiento, se vería en la obligación de decretar “emergencia económica” y “cesación de pagos”.

“Si las comisiones terceras no aprobaran el proyecto simplemente o hay cesación de pagos o tengo que decretar la emergencia económica. No dudaré en hacerlo”, escribió el mandatario en su cuenta de “X”, antes Twitter.

Petro dejó claro que lo que se busca es “pagar la deuda vigente con nueva deuda, ojalá más barata”, además de no llegar a la necesidad de reducir la inversión pública.

“El proyecto de cupo de endeudamiento no es plata para el gobierno. Nosotros no nos estamos endeudando desde que comenzamos a gobernar. El cupo de endeudamiento es para pagar la deuda vigente con nueva deuda, ojalá más barata. Es lo que siempre han hecho todos los gobiernos para palear el endeudamiento y no dejar caer la inversión pública”, detalló el jefe de Estado.

Es importante señalar que el pasado mes de marzo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó ante el Congreso de la República ampliar el cupo de endeudamiento por más de 17 mil millones de dólares.

Finalmente Gustavo Petro le pidió a la comisión tercera tener presente la “responsabilidad fiscal”, al mismo tiempo que pidió la unión de Gobierno y oposición.

“Así que invito a las comisiones terceras a la responsabilidad fiscal. Gobierno y oposición en el congreso deben unirse en este proyecto y propósito Las granjas solares no son objeto de presión. Deben ponerse en todos los municipios del país”.

En el año 2020, cuando se presentó la pandemia de covid-19, el gobierno en ese entonces de Iván Duque, se autorizó que su administración pudiera realizar operaciones de crédito público, sin afectar el cupo de endeudamiento.