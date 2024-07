Ecoansiedad: El Impacto psicológico que tiene el cambio climático en las personas

Si los desastres que trajo consigo los más recientes incendios forestales de bosques y frailejones en el país, lo llevo a sentir impotencia, ansiedad y miedo frente a las repercusiones que estos sucesos tendrán para el futuro de las especies y su vida. Lo más probable es que haya sufrido de un episodio de ecoansiedad.

¿Qué es la ecoansiedad?

La ecoansiedad es un tipo de trastorno psicológico generado por el miedo, la preocupación, la angustia e incertidumbre que sienten las personas al enfrentarse a las crisis climáticas, como el calentamiento global, el aumento del nivel del mar, la contaminación de los mares y la extinción de animales. Este fenómeno puede comprometer seriamente la salud mental de las personas, especialmente debido a la gran cantidad de noticias que se difunden sobre los impactos ambientales y el panorama poco alentador que se pinta para revertir estos problemas.

¿Cómo saber si sufro de ecoansiedad?

La ecoansiedad tiene un efecto diferente en las personas, ya que la conciencia ambiental está estrechamente relacionada con la sensibilidad que las personas demuestran hacia el medio ambiente. Esto se traduce en que no es lo mismo hablar de las consecuencias que tiene para la vida animal y humana la pérdida de hectáreas completas de bosques con una persona que estudia economía, frente a una persona que se empapa de información ambiental en su día a día.

A pesar de no haber un criterio objetivo en relación con las personas que padecen o no de ecoansiedad, para muchos expertos existen ciertos parámetros que cumple una persona que demuestre este fenómeno. Por lo tanto, a continuación, les brindamos los síntomas que debe tener en cuenta si cree estar pasando por un estado de ecoansiedad.

- Aumento de episodios de ansiedad y estrés

- Padecer de insomnio y/o alteraciones a la hora de irse a dormir

- Nervios frente a las nuevas noticias ambientales

- Distanciamiento social entre los círculos sociales

¿Cómo abordar la ecoansiedad?

A pesar de que la ecoansiedad no ha sido clasificada aun como una enfermedad, psicólogos que han tratado casos de salud mental ligada a temas de medio ambiente sugieren un listado de acciones que las personas pueden hacer para que fenómenos cómo la ecoansidad no generen crisis emocionales en las personas que los padezcan.

· Mantener el equilibrio informativo: Estar informado sobre el cambio climático es importante, pero regular el consumo de noticias climáticas es fundamental para evitar que los hechos nuevos lleguen a generar una sobrecarga emocional en las personas.

· Buscar un enfoque positivo: Hay personas e instituciones que han logrado avances para el cuidado del medio ambiente, conocer estas iniciativas y hacer parte de ellas puede ayudar a superar los momentos de crisis.

· Ser respetuoso con los demás: No todos comparten la conciencia ambiental, y eso es respetable, por lo que si evidencia que una persona está atravesando un crisis emocional debido al medio ambiente, comprenda sus razones y brinde un apoyo emocional.

· Busca apoyo profesional: Aunque la ecoansiedad no es denominada como una enfermedad ni trastorno clínico, un profesional de la salud mental puede instruir a las personas para evitar que factores como el estrés y la ansiedad desencadenen en mayores implicaciones.

· No te cierres: El consejo más importante es poder expresar las preocupaciones en un ambiente que se considere amigable, muchas de las personas que sufren ecoansiedad guardan silencio sobre lo que sienten para no ser juzgados, lo que a largo plazo empeora el problema.

Comprender que la ecoansiedad no es una tendencia relacionada a los fenómenos climáticos es una necesidad cada vez más latente en el mundo, es por eso que la invitación es para que si conoce a una persona que sufre de esta crisis emocional, le pueda brindar un apoyo para que no solo la persona salga de la crisis, si no para que el mundo entienda que trabajando unidos se pueden crear los cimientos para un mundo más sostenible.