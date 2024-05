México es protagonista en Cannes

‘Emilia Pérez’ es el sueño musical del director Jacques Audiard, un sueño magnífico donde hay espacio para la música, el melodrama, la intriga, el suspense y convencionalismo sociales que nos atan e inmovilizan . Audiard sueña en mexicano acompañado por actores no mexicanos para darnos lo mejor y lo peor de México.

Si algo se le pide a una película en el Festival de Cannes es originalidad. Eso es precisamente lo que nos da Jacques Audiard, ganador en el 2014 de la Palma de Oro con el filme ‘Dheepan’. El realizador triunfa en la 77ª edición del certamen con una propuesta kamikaze sobre el papel: un musical melodramático ambientado en México sin actores mexicanos en el que un poderoso narco sufre por su necesidad de cambiar su identidad de género.

Protagonizada por Zoe Saldaña, Selena Gómez, y la española Karla Sofía Gascón, quien arrancó los aplausos más sonoros de la conferencia de prensa gracias a su naturalidad. “Pocas veces tienes la oportunidad de un papel de estas características. Me metí hasta lo más profundo. Me emocioné porque me costó casi un exorcismo salir del personaje. Estaba rozando un límite en el que no sabía si la persona era yo o no”.

“Si hay algo que me impacta profundamente de México son todos los problemas de las personas desaparecidas. Hay regiones enteras a las que no puedes ir porque no son seguras. Yo quería hacer un musical y decidí hacerlo en el contexto de esta tragedia” — Jacques Audiard, realizador francés

En ‘Emilia Pérez’, Karla es primero Manitas, un sanguinario narcotraficante que secuestra a una prometedora abogada, Zoe Saldaña, a quien contrata, tipo consejero en ‘El Padrino’, para que en secreto busque a un cirujano extranjero que le ayude en su transición. Manitas tiene una mujer, Selena Gómez, e hijos que abandona para poder ser ella misma. Pero, convertida ya en Emilia Pérez, no puede renunciar a sus hijos y regresa a México.

A Saldaña, de 45 años, la idea de interpretar a una abogada en Mexico, le pareció casi natural. “He estado viviendo en Los Ángeles durante unos 20 años, donde he aprendido a apreciar la cultura mexicana, además tengo familia en México. Es cierto que hay injusticia y corrupción, pero eso sucede en todos los países del mundo. Yo siento un gran respeto y mucha admiración por la cultura mexicana”.

Saldaña elogió el trabajo de Audiard en la película: “Me siento agradecida por esta oportunidad que me ha permitido una libertad creativa sin límites. Jacques utiliza esta narración para describir una serie de problemas que se pueden encontrar en México, pero que también se encuentran en otros países. Lo importante de esta película es que celebra la cultura de México, que es tan hermosa, tan rica y tan artística”.

‘Emilia Pérez’ hizo su estreno mundial en el festival el sábado 18 de mayo, donde recibió una ovación de pie que duró cerca de 10 minutos, momento que hizo llorar a Selena Gómez. La actriz y cantante estuvo presente en la rueda de prensa donde dio crédito al guión de la película por brindarle una línea icónica a su personaje de Jessi cuando dice: “Me duele la pinche vulva”. “No sé si es un diálogo irónico o de los más sexis en español. Yo no soy sexy, el guion es sexy. Personalmente creo que es un momento muy poderoso de la película y muy poético”.

‘Emilia Pérez’ está escrita por Audiard, con la colaboración de Thomas Bidegain y Lea Mysius. Cuando se le preguntó al director por qué eligió México como escenario para su nueva historia, Audiard respondió: “Si hay algo que me impacta profundamente de México son todos los problemas de las personas desaparecidas. Hay regiones enteras a las que no puedes ir porque no son seguras. Yo quería hacer un musical y decidí hacerlo en el contexto de esta tragedia”.

‘Emilia Pérez’ es, sobre todo, la gran oportunidad de Karla Sofía Gascón, de 52 años, quien vivió su propia transición en 2016. Como Carlos Gascón se le vio en series como ‘Al Salir de Clase’, ‘Canguros’, o ‘La que se avecina’. También en ‘La caja 507′, de Enrique Urbizu. Ya como Karla, retoma la interpretación en 2022 en la televisión mexicana en dos series: ‘Rebelde’ y ‘Harina’.

“Este es también un mensaje para todos los actores. Somos muchos los que llevamos toda la vida dedicándonos a esto por amor al arte, luchando en castings. Es algo muy bonito no dejarse vencer nunca” — Karla Sofía Gascón, actriz transgénero

De fondo, la película aborda cuestiones tan espinosas como la violencia y los feminicidios. “Estaba en México cuando me llamaron para la película y me dijeron: ‘tenemos 45 canciones que tienes que aprender para mañana y cantarselas a este director’. No soy cantante. No hablo francés, Audiard no habla español. Le dije: ¿Cómo nos vamos a entender?” Audiard le dio la misma respuesta que a Joaquin Phoenix: “Por telepatía” explicó Karla. “Este es también un mensaje para todos los actores. Somos muchos los que llevamos toda la vida dedicándonos a esto por amor al arte, luchando en castings. Es algo muy bonito no dejarse vencer nunca. Fíjate, al final, con 52 años estás aquí, en Cannes”.

La película de Audiard con su rendición a México y su cultura se presenta como favorita del certamen para lograr uno de los dos premios gordos: Palma de Oro o Premio especial del jurado, y la española Karla Sofía Gascón surge como la principal candidata a lograr la Palma a mejor actriz. “Cualquiera que entre en las redes sociales y escriba trans, lo único que encuentra son insultos y pornografía. Me han amenazado de muerte solo por existir. Es muy fuerte. Las personas trans somos personas como cualquiera, ni más listas ni más tontas, y podemos decir lo que pensamos como cualquiera. Es decisión nuestra hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana. Ser mujer trans es doblemente difícil porque la mujer no puede decidir sobre su cuerpo. Lo más importante es que haya visibilidad porque las personas trans son lo primero. Somos personas reales, ser trans es una anécdota. Cuando una persona ha transicionado, en mi opinión, ya no es trans: es una persona que ha llegado a ser lo que quiere ser. Vamos a tratarnos con respeto”.