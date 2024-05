¿Pagan impuestos los influencers? El director de la DIAN explicó si lo creadores de contenido tributan

Un tema que ha sido controversial en los últimos años para la opinión pública, es la fortuna que han hecho los creadores de contenido digital denominados como “influencers”, ya que para algún sector esta comunidad gana dinero fácil pero no paga impuestos el equivalente a lo que devenga, sobre esto, el director de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), Luis Carlos Reyes, en exclusiva para Publimetro.

“Tienen la obligación de hacerlo (los influencers), no se necesita ninguna reforma tributaria para que ellos tengan esa obligación. Cualquier persona que tenga renta y que su patrimonio aumente de una año a otro, potencialmente tiene que tributar y sobretodo quienes están teniendo rentas lo suficientemente grandes, algunos de estos casos en efecto son de ingresos bastante grandes.

Es un hecho que están obligados a hacerlo, muchos cumplen con esa obligación y creo que es importante en una época en la que muchas más personas están ganando cantidades de dinero de manera independiente, no como asalariados. Es clave recordarles que eso no los exime de la obligación de tributar así sus ingresos vengan del extranjero o incluso en especie”, explicó el apodado como “Mr. Taxes”.

Vea la entrevista al director de la DIAN

Sobre si habrá un mayor control o incluso sacar algún decreto que pueda monitorear que los ingresos de dinero de los creadores de contenido provengan de manera lícita, ante los constantes comentarios de “lavado de dinero”, el funcionario recalcó:

“El hecho de que la actividad sea un poco novedosa, sea algo que no esté contemplado en el estatuto tributario y otras normas. Los ingresos independientemente de su fuente si son altos, van a estar gravados, así se inventen otro tipo negocio mañana ya va a estar cubierto por las normas actuales. Los delitos potencialmente asociados y no quiero generalizar porque muchos de ellos (creadores de contenido) están obteniendo dinero de manera legal, pero que estén relacionados a lavado de activos, también están penalizados; no se necesitan nuevas leyes, solo fiscalizar como lo hacemos desde la DIAN que créame que lo hacemos, no podemos comentar sobre casos en particular”, concluyó Luis Carlos Reyes, director de la DIAN.