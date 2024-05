Juventudes de Colombia se revelan contra el presidente Petro: le piden más acción y menos populismo

El miércoles 15 de mayo se llevó a cabo en Bogotá un evento entre los consejeros juveniles del país, el presidente Gustavo Petro, la vicepresidente Francia Márquez, Laura Sarabia y otros funcionarios del gabinete de Gobierno. El encuentro, en principio, se llevó con normalidad; varios representantes de las juventudes de varias regiones del país intervinieron y agradecieron la labor del presidente, quien luego de su intervención pretendía retirarse del evento. En ese momento se cortó la transmisión oficial, pero varios vídeos difundidos a través de redes sociales dejaron ver que las juventudes del país no están a gusto con el presidente. ¿Qué le dijeron? Le contamos.

Varios jóvenes asistentes al evento alzaron la voz en contra del mandatario cuando pretendía irse, ya que, según dijeron, no los quería escuchar. Luego de varios cruces de palabras, en inclusive un fuerte regaño de la vicepresidente Francia Márquez a los ‘revoltosos’, el consejero nacional de juventudes, William Molina, tomó la vocería. “Con el mayor de los respetos, porque tenía esperanzas en usted, que admiro mucho a Francia, y se lo dije cuando hablamos ayer, el campeonato por la paz para la raza. ¿Pero qué es lo que pasa? Nos hemos mantenido en un discurso populista, no podemos seguir en lo mismo”, sentenció Molina.

Frente a esto, el presidente Petro no se mostró indiferente y le respondió al joven, que había sido aplaudido por toda la sala luego de su discurso. “Hombre. Cuando tú hablas de populismo, yo creo que te equivocas. Podríamos discutirlo después, pero creo que lo que dije no es populismo. Pensar que porque estamos defendiendo a jóvenes de las barriadas populares que salieron a expresarse por su exclusión, eso no es populismo”, aseguró el presidente.

Molina no se intimidó con la respuesta del mandatario e insistió en el tema: “necesitamos contundentemente también que se pueda contratar una persona en ese viceministerio (de igualdad) que conozca el Sistema Nacional de Juventud y lo que está por venir. Y para finalizar mi intervención, les pido de corazón, vicepresidenta y presidente, que la reforma del Estatuto de Ciudadanía y eso es lo que usted había mencionado, y lo mencionó, que el Consejo y la plataforma dejen de ser un ente consultivo y pasen a ser un ente decisivo en el país”.